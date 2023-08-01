Суд запретил ликвидатору фирм заниматься коммерческой деятельностью

20 июля судья Харьюского уездного суда Кай Хярманд установила в отношении 54-летнего Рауля Пинта запрет на бизнес-деятельность. Запрет действует до окончания банкротства паевого товарищества Juraro Grindavik (прежнее название таллиннской прачечной Kesklinna Pesumaja). Заниматься коммерческой деятельностью не имеет права и входивший в правление фирмы Фреди Таавел, имя которого не столь известно в деловом мире, как имя Пинта.