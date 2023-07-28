ВИДЕО | Украинская саблистка про дисквалификацию с ЧМ: „Я действовала сердцем“

„Сегодня был очень тяжелый и очень важный день. То, что произошло сегодня, вызывает много вопросов, но также дает много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт“, - сказала она.

Харлан заверила, что не хотела давать руки российской спортсменке и „действовала своим сердцем“.

„Когда я услышала о том, что меня хотят дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом начала оживать, потому что это была ваша поддержка, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я их мотивирую - это невозможно передать“, - заявила спортсменка.

Она поблагодарила всех бойцов, которые защищают Украину от российского вторжения.

„Никого никогда нельзя принудить к миру, особенно украинцев, никаким рукопожатием. Поэтому так будет всегда. Я понимаю, как все в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется мир“, - добавила Харлан.

Украинская саблистка в 1/32 финала чемпионата мира в Милане нанесла поражение россиянке Анне Смирновой. Российская спортсменка попыталась пожать руку сопернице, но украинка отказалась это сделать. В итоге её дисквалифицировали. При этом Смирнова также не вышла в следующий раунд соревнований.

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