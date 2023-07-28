RUSDELFI В УКРАИНЕ | Священнослужитель: президенту РФ кажется, что Одесса и Херсон - это их территория, но мы-то знаем, кто тут хозяин

27 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу, в частности он осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ МП, который получил значительные разрушения в результате попадания российской ракеты.

Несколько дней подряд Россия обстреливала Одессу, применяя, в том числе, противокорабельные крылатые ракеты „Оникс“. Одна из таких ракет в ночь с 22 на 23 июля попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.