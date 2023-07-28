Желающие могут покопаться в земле в городских садах Таллинна. Куда обратиться со своим желанием?

Многие общинные сады координируются сообществами местных жителей, например, сообщество Кадриорга курирует Кадриоргский сад, а сад „Америка“ связан с деятельностью сообщества Uue Maailma selts. Так что, конечно, садоводство важно в общинных садах, но не менее важны и общинны занятия.

В общинных садах проводятся и мероприятия: устраиваются общинные кино- и поэтические вечера, мастер-классы для детей. Некоторые общинные сады предлагают также уроки садоводческой терапии и кружки садоводства, где, например, из растений изготавливают цветочные принты или ароматические саше.

В общинных садах сооружаются ящики-грядки в основном из дерева или из других материалов, работают там главным образом местные жители. У каждого есть свой ящик-грядка, но есть и общие грядки, и общая ответственность, например, при компостировании. Есть там и места для сидения, где можно дать отдых ногам.

Сейчас у нас 33 общинных сада по всему городу, по крайней мере, по одному в каждом районе, и они открыты для всех заинтересованных. В основном они находятся в общественных местах и на городской земле. Можно сказать, что это зеленые зоны с дополнительной функцией, которой могут пользоваться все люди.

Если в 2018 году в Таллинне было всего несколько общинных садов, то сейчас их уже 33. Общинные сады в городе уже заметили все таллиннцы. Расскажите, пожалуйста, поточнее, что это такое и для кого они задуманы.

Городские сады в Таллинне делятся на открытые общинные сады и учебные сады муниципальных учреждений. Их создание и развитие поддерживается как субсидиями на основе подаваемых заявок, так и путем постоянного консультирования. Руководитель проекта городского озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш подробнее объясняет, что уже сделано, что в планах и какие возможности созданы для экологичной деятельности таллиннцев.

Как дела в этих садах, насколько высок интерес к ним горожан?

Интерес горожан все время растет! Если в 2018 году в Таллинне было всего несколько общинных садов, то сейчас, как я уже говорила, их 33. С одной стороны, новые сады создаются самими жителями, но есть и частные застройщики, которые хотят внести свой вклад в общинное садоводство. Например, общинные сады есть на территории фабрики Põhjala, а также в недавно построенном квартале Krull. На террасе сдаваемых в аренду домов на улице Аянди в Мустамяэ тоже есть общинный сад – его поддерживает частный застройщик, и в нем могут работать арендаторы.

Сами сады очень разные. В самом большом общинном саду более сотни садоводов. Конечно, они там бывают не все вместе, а в разное время. Не все, кто связан с этим садом, занимаются садоводством, они организуют и другие занятия, например, участвуют в толоках или совместных мероприятиях. Всего в таллиннских общинных садах насчитывается пара тысяч садовников, но община вокруг них не менее многочисленна. Если мы включим сюда учебные сады, то получится еще больше вовлеченных людей, поскольку у нас более сотни учебных садов.

Если горожанин хочет иметь в Таллинне свой небольшой садик, куда ему обратиться с этим желанием?

В первую очередь следует посмотреть на карту общинных садов: какой из них находится ближе всего. Связаться с его непосредственным координатором, – им может быть сообщество района или другое НКО, – и узнать, есть ли в саду свободные грядки. В разгар сезона мест может не быть: сады настолько популярны, что не всегда есть место для всех желающих. Однако трудиться в саду все равно можно, потому что есть и общие ящики, где могут работать огородники, занявшие очередь, чтобы получить свой ящик в следующем сезоне. Такого рода совместные действия – большой вклад в развитие вашей общины.

Какова цель учебных садов, которые тоже набирают популярность в Таллинне?