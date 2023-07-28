Желающие могут покопаться в земле в городских садах Таллинна. Куда обратиться со своим желанием?
В крупных городах мира нарастает тенденция выращивания съедобных и полезных растений в городской среде. Таллинн тоже становится все зеленее, все большую популярность приобретают общинные и учебные сады. Для поощрения их развития город Таллинн с 2018 года поддерживает городское садоводство посредством особой деятельности и направления развития. В городе уже создано 33 общинных сада и более 100 учебных садов.
Целью городского садоводства является привитие горожанам зеленого мышления и экологической осведомленности, создание обучающей образовательной среды, поощрение здорового и активного образа жизни, формирование разнообразия в общественном городском пространстве, поддержание совместной деятельности, добрососедства и чувства общинности.
Городские сады в Таллинне делятся на открытые общинные сады и учебные сады муниципальных учреждений. Их создание и развитие поддерживается как субсидиями на основе подаваемых заявок, так и путем постоянного консультирования. Руководитель проекта городского озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш подробнее объясняет, что уже сделано, что в планах и какие возможности созданы для экологичной деятельности таллиннцев.
Если в 2018 году в Таллинне было всего несколько общинных садов, то сейчас их уже 33. Общинные сады в городе уже заметили все таллиннцы. Расскажите, пожалуйста, поточнее, что это такое и для кого они задуманы.
Сейчас у нас 33 общинных сада по всему городу, по крайней мере, по одному в каждом районе, и они открыты для всех заинтересованных. В основном они находятся в общественных местах и на городской земле. Можно сказать, что это зеленые зоны с дополнительной функцией, которой могут пользоваться все люди.
В общинных садах сооружаются ящики-грядки в основном из дерева или из других материалов, работают там главным образом местные жители. У каждого есть свой ящик-грядка, но есть и общие грядки, и общая ответственность, например, при компостировании. Есть там и места для сидения, где можно дать отдых ногам.
В общинных садах проводятся и мероприятия: устраиваются общинные кино- и поэтические вечера, мастер-классы для детей. Некоторые общинные сады предлагают также уроки садоводческой терапии и кружки садоводства, где, например, из растений изготавливают цветочные принты или ароматические саше.
Многие общинные сады координируются сообществами местных жителей, например, сообщество Кадриорга курирует Кадриоргский сад, а сад „Америка“ связан с деятельностью сообщества Uue Maailma selts. Так что, конечно, садоводство важно в общинных садах, но не менее важны и общинны занятия.
Как дела в этих садах, насколько высок интерес к ним горожан?
Интерес горожан все время растет! Если в 2018 году в Таллинне было всего несколько общинных садов, то сейчас, как я уже говорила, их 33. С одной стороны, новые сады создаются самими жителями, но есть и частные застройщики, которые хотят внести свой вклад в общинное садоводство. Например, общинные сады есть на территории фабрики Põhjala, а также в недавно построенном квартале Krull. На террасе сдаваемых в аренду домов на улице Аянди в Мустамяэ тоже есть общинный сад – его поддерживает частный застройщик, и в нем могут работать арендаторы.
Сами сады очень разные. В самом большом общинном саду более сотни садоводов. Конечно, они там бывают не все вместе, а в разное время. Не все, кто связан с этим садом, занимаются садоводством, они организуют и другие занятия, например, участвуют в толоках или совместных мероприятиях. Всего в таллиннских общинных садах насчитывается пара тысяч садовников, но община вокруг них не менее многочисленна. Если мы включим сюда учебные сады, то получится еще больше вовлеченных людей, поскольку у нас более сотни учебных садов.
Если горожанин хочет иметь в Таллинне свой небольшой садик, куда ему обратиться с этим желанием?
В первую очередь следует посмотреть на карту общинных садов: какой из них находится ближе всего. Связаться с его непосредственным координатором, – им может быть сообщество района или другое НКО, – и узнать, есть ли в саду свободные грядки. В разгар сезона мест может не быть: сады настолько популярны, что не всегда есть место для всех желающих. Однако трудиться в саду все равно можно, потому что есть и общие ящики, где могут работать огородники, занявшие очередь, чтобы получить свой ящик в следующем сезоне. Такого рода совместные действия – большой вклад в развитие вашей общины.
Какова цель учебных садов, которые тоже набирают популярность в Таллинне?
Если в общинном саду важна локальная инициатива, чтобы местные жители собирались вместе, то в случае с учебными садами важна обучающая деятельность. При этом свои учебные сады создают не только образовательные учреждения, такие как школы и детские сады. У нас есть, например, музеи, молодежные учреждения, детские дома, библиотеки, которые пытаются развивать свои сферы деятельности через садоводство. Возьмем, к примеру, Таллиннский городской музей – он показывает, какие средневековые растения здесь выращивали, и для этого еще сотрудничает с Ратушной аптекой.
Есть много подходов к садоводству. Мы относимся к городскому озеленению не как к декоративному садоводству, а именно с точки зрения выращивания продуктов питания. Ведь еда всегда с нами, она неразрывно связана с нашей культурой и бытом.
Здесь, в Delfi, у нас тоже мог бы быть учебный сад. Как нам это сделать?
Delfi запросто мог бы соорудить себе учебный или общинный сад. Первым делом следует обратиться к городу Таллинну – ко мне или к моей коллеге Марине Лайдла. Мы обе консультируем заинтересованных лиц, рассказываем, как выглядит нынешний опыт, на какие субсидии можно претендовать. Delfi может подать заявку на создание общинного сада и с нашей помощью разработать концепцию.
Нам нужно посмотреть, где выбрать место для сада: может быть, вам больше подойдет концепция сада на крыше? Хотя совсем не исключена и возможность придумать что-то в помещении: сад вовсе не обязательно должен быть снаружи, это может быть и круглогодичный сад в стенах офиса. Есть множество разных решений и вариантов.
Каковы планы на будущее, сколько еще городских садов планируется устроить в Таллинне?
Сейчас мы видим, что популярность общинных садов высока, заинтересованных много. Прежде всего, мы хотим сделать более систематизированным и доступным наш сайт, при помощи которого любой желающий может легко найти информацию о том, где находятся общинные сады, как принять участие в их деятельности и запустить с нуля собственное начинание. Короче говоря, мы хотим создать лучшую сеть поддержки. Мы также хотим, чтобы эти 33 уже существующих общинных сада объединились между собой в сеть и обменивались опытом, как организовывать совместные мероприятия и обучения, чтобы они были устойчивыми и находили новые форматы.
Со своей стороны, мы хотим поддержать их, чтобы они тоже могли создавать варианты социального предпринимательства, проводить семинары, лучше вовлекать общину, чтобы информация доходила до большего числа людей, а деятельность была еще более продуманной. В то же время мы продолжим создавать новые городские сады – опыт показывает, что каждый год добавляются новые общинные и учебные сады. Например, весной следующего года в Пыхья-Таллинне откроется общинный сад „Пельгу“, который станет крупнейшим в столице общинным садом для выращивания продуктов питания как на грядках, так и на земле.