Партия реформ укрепила свои лидирующие позиции, рейтинг центристов снизился

Поддержка оппозиционной EKRE в июле по сравнению с июнем снизилась с 21% до 20%.

Снизился рейтинг и еще одной оппозиционной силы - Центристской партии. Если в июне ее поддерживали 17%, то в июле - 16% потенциальных избирателей.

Поддержка коалиционных соцдемов за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 12%. Популярность третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - выросла 9% до 10%.

На шестом месте находится оппозиционная Isamaa, поддержка которой за месяц не изменилась и в июле по-прежнему составляла 9%.

Из внепарламентских партий рейтинг „правых“ снизился с 4% до 3%, популярность „зеленых“ выросла с 2% до 3%, а поддержка ОЛПЭ не изменилась - 1%.

Опрос Kantar Emor был проведен с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1486 граждан Эстонии от 18 до 84 лет. 24% респондентов не смогли определиться со своими политическими предпочтениями.

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