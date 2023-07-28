Юношеский олимпийский фестиваль: Легкоатлеты из Эстонии завоевали бронзовую и серебряную медаль

Мийа Отт, завоевавшая золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийском фестивале во вторник, также показала хороший результат в беге на 200 метров. В финале она установила рекорд Эстонии в возрастной группе до 18 лет, пробежав за 24,21. Золото досталось Чехии, где Терези Таборска установила рекорд соревнований 23,61. Представительница Польши Барбара Возняк (24.08) финишировала второй, опередив Отт.

„Я этого совсем не ожидала, но это должно было случиться! — радовалась Отт после отличного забега. — И как я слышала, я побила эстонский рекорд — это тоже хороший бонус, которого я тоже не ожидала. Невероятные эмоции“.

Легкоатлетка была счастлива, что смогла собраться после выигранного золота на дистанции 100 метров. „Перефокусироваться очень сложно. Но самое главное – это поддержка команды. Один из наших тренеров, Хейко Вяэт, сказал, что золото позади, пойдем выиграем что-нибудь другое. Стала думать о 200 метрах и выиграла бронзу. Конец!“ - сказала Отт. Если медаль на короткой дистанции она посвятила бабушке, которая отпраздновала свой день рождения, то бронзу посвятила эстонскому народу. „Половину я посвятила себе, но другую половину можно посвятить другим!“

Похлак завоевал серебряную медаль

Похлак взял высоту 5,05 метров, что является его личным рекордом. „Завоёванная медаль стала для меня большим сюрпризом. Я не знал, что получил серебро, я был уверен, что будет бронза. Потом мне напомнили, что у меня еще одна попытка, и все стало еще лучше“, — сказал Похлак.

„Как и в прошлом году, когда у меня были травмы, так и сейчас некоторые места довольно чувствительны. Я не был уверен, что смогу прыгать без боли. В общем, я очень доволен, и да здравствует Эстония!“ — добавил он.

Испанец Фабио Марко Фантова завоевал золото в прыжках с шестом с результатом 5,10, а бронза досталась греку Павлосу Криарасу с результатом 5,05.

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