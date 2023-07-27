ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (519-й день) | Основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область. Это подтвердил и Путин

ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, заявил Генштаб украинской армии. „Украинские воины в Старомайорском районе имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы“, - отмечается в заявлении в Facebook. Одновременно в Генштабе ВСУ указали на большие потери российских сил в Луганской области. В морг Первомайска были доставлены тела 109 россиян, в местной больнице проходят лечение еще 730 российских военнослужащих, сообщается далее. В заявлении также отмечается большая загрузка медучреждения и нехватка обезболивающих препаратов.

Минувшей ночью российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, сбросив авиабомбу КАБ-250 на населенный пункт Ковшаровка в Купянском районе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом. К сожалению, женщина погибла 74 лет“

В течение всей прошедшей ночи российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, заявил глава ОВА Сергей Лысак. „Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской общинам“, - написал он в Telegram. Люди при этом не пострадали.

Этой же ночью с российской подводной лодки в акватории Черного моря по портовой инфраструктуре Одесской области были выпущены две крылатые ракеты типа „Калибр“, сбить которые не удалось. „Есть повреждения и пострадавшие“, - говорится в сообщении. Как сообщает Оперативное командование „Юг“ ракеты „Калибр“ были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение. Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов“, - отмечается в заявлении.

Украинские силы 26 июля начали крупную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. По его оценке, ВСУ перебросили в район села Работино свежие силы для проведения операции, в то время как российские силы на этом участке остаются на позициях, по-видимому, без ротации или подкрепления. Ввод в действие свежих украинских резервов с учетом расположения российских оборонительных рубежей и вероятным ухудшением общего состояния войск РФ в этом районе может позволить Украине начать более успешное наступление к югу от Орехова в ближайшие недели, подчеркивают аналитики.

Основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне. В данный момент на этом направлении задействованы подразделения, которые прошли обучение на Западе, оснащены западной техникой и до сих пор находились в резерве, отмечается в статье. По этим данным, украинские войска сейчас пытаются продвинуться на юг через российские минные поля в направлении Токмака, а далее - к Мелитополю. ВСУ при этом стремятся перерезать сухопутный коридор, соединяющий контролируемые Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом.

В свою очередь газета The Washington Post также указывает на контрнаступление ВСУ в Запорожской области и достигнутых успехах к югу от Орехова и называет основной целью выход к Азовскому морю и блокирование сухопутного коридора в Крым, по которому россияне снабжают свои силы. При этом пока украинские подразделения находятся вдалеке от моря, пишет издание со ссылкой на украинского чиновника.