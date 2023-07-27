ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (519-й день) | Основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область. Это подтвердил и Путин
Подводим итоги очередного дня войны.
Ночью Россия нанесла удар по Украине с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, заявил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Воздушные силы (ВС) ВСУ минувшей ночью уничтожили „в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей“ все восемь иранских дронов-камикадзе „Shahed“, выпущенных Россией по территории Украины, сообщили ВС.
Кроме того, за минувшие сутки авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 11 ударов по объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.
Этой же ночью с российской подводной лодки в акватории Черного моря по портовой инфраструктуре Одесской области были выпущены две крылатые ракеты типа „Калибр“, сбить которые не удалось. „Есть повреждения и пострадавшие“, - говорится в сообщении. Как сообщает Оперативное командование „Юг“ ракеты „Калибр“ были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение. Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов“, - отмечается в заявлении.
В течение всей прошедшей ночи российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, заявил глава ОВА Сергей Лысак. „Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской общинам“, - написал он в Telegram. Люди при этом не пострадали.
Минувшей ночью российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, сбросив авиабомбу КАБ-250 на населенный пункт Ковшаровка в Купянском районе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „Зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом. К сожалению, женщина погибла 74 лет“
ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, заявил Генштаб украинской армии. „Украинские воины в Старомайорском районе имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы“, - отмечается в заявлении в Facebook. Одновременно в Генштабе ВСУ указали на большие потери российских сил в Луганской области. В морг Первомайска были доставлены тела 109 россиян, в местной больнице проходят лечение еще 730 российских военнослужащих, сообщается далее. В заявлении также отмечается большая загрузка медучреждения и нехватка обезболивающих препаратов.
Украинские силы 26 июля начали крупную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. По его оценке, ВСУ перебросили в район села Работино свежие силы для проведения операции, в то время как российские силы на этом участке остаются на позициях, по-видимому, без ротации или подкрепления. Ввод в действие свежих украинских резервов с учетом расположения российских оборонительных рубежей и вероятным ухудшением общего состояния войск РФ в этом районе может позволить Украине начать более успешное наступление к югу от Орехова в ближайшие недели, подчеркивают аналитики.
Основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне. В данный момент на этом направлении задействованы подразделения, которые прошли обучение на Западе, оснащены западной техникой и до сих пор находились в резерве, отмечается в статье. По этим данным, украинские войска сейчас пытаются продвинуться на юг через российские минные поля в направлении Токмака, а далее - к Мелитополю. ВСУ при этом стремятся перерезать сухопутный коридор, соединяющий контролируемые Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом.
В свою очередь газета The Washington Post также указывает на контрнаступление ВСУ в Запорожской области и достигнутых успехах к югу от Орехова и называет основной целью выход к Азовскому морю и блокирование сухопутного коридора в Крым, по которому россияне снабжают свои силы. При этом пока украинские подразделения находятся вдалеке от моря, пишет издание со ссылкой на украинского чиновника.
Утром российские силы обстреляли из „Градов“ и артиллерии Авдеевку в Донецкой области и запустили ракеты по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. Ранены два человека. За сутки в результате российских обстрелов погиб один житель Донбасса, ранены еще девять, указал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что лидеры африканских стран в ходе саммита в Санкт-Петербурге потребуют от президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о „зерновом кризисе“. „Они точно знают, кто виноват в нынешней ситуации“, - отметил глава американской дипломатии „Я ожидаю, что Россия отчетливо услышит это от наших африканских партнеров“, - добавил Блинкен.
Москва 17 июля вышла из Черноморской зерновой инициативы - соглашения, подписанного год назад РФ и Украиной с ООН и Турцией. „Что они (российская сторона. - Ред.) сделали с момента выхода? Неоднократно бомбили порт Одессы. Укладывали мины в Черном море. Недвусмысленно угрожали судоходству“, - подчеркнул госсекретарь США. Такое поведение посылает „отчетливый сигнал“, считает Блинкен.
Оборонный комитет Верховной рады поддержал продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. За оба решения проголосовали 17 членов комитета, сообщил депутат Ярослав Железняк. „Далее эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов), но это произойдет очень скоро“, - добавил он.
В связи с продлением Верховной радой военного положения в Украине не будет парламентских выборов в конце октября, заявил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
В последние дни „существенным образом“ активизировались боевые действия на Запорожском направлении, подтвердил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге. По его словам, именно там проходили основные боестолкновения.
Путин заявил, что вчерашние бои проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии, 57-й армии Южного военного округа. Он утверждает, что украинская армия потеряла убитыми более 200 человек, потери же России были якобы „в 10 раз меньше“.
Украинские военные и президент Зеленский официально вечером в четверг объявили о взятии села Старомайорское на одном из основных направлений наступления украинской армии на южном фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором солдаты, стоя в развалинах, докладывают об освобождении Старомайорского.
Ранее об оставлении этого села российской армией сообщали некоторые российские „военкоры“.
Село Старомайорское находится на линии начавшегося в июне наступления украинской армии у границы Донецкой и Запорожской областей,
После двух месяцев крайне медленного продвижения на поле боя Украина, похоже, наращивает темпы контрнаступления, перебрасывая тысячи военнослужащих на южный фронт, пишет CNN со ссылкой на американских и российских чиновников.
По словам двух официальных лиц США, Украина направила дополнительные силы на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в оборонительных линиях России.
Один из собеседников телеканала указал, что, хотя украинские военные все еще сохраняют некоторую боевую мощь в резерве, в последнее время они развернули „основную массу“ сил, предназначенных для контрнаступления.
Судя по всему, это принесло определенные результаты: контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-восточном фронте, и резервные части вступили в бой, передает CNN слова чиновника из США.
ВСУ постепенно продвигаются вперед на юге от Бахмута, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, бои, носящие „довольно жесткий характер“, продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки, „враг ведет интенсивный огонь“.
Маляр указала, что украинские силы отбивают атаки противника на севере от Бахмута, а также на Купянском и Лиманском направлениях.
Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР), не рассматривает возможность реализации новых проектов в России, поскольку действует в соответствии с ограничениями, установленными на финансовом рынке и рынке капитала. Об этом заявила его глава Дилма Руссефф, передает Reuters.
В заявлении, опубликованном на сайте банка, подчеркивается, что „любые спекуляции относительно обсуждения новых операций НБР в России являются беспочвенными“.
Представляющая Украину спортсменка в четверг впервые с начала российского вторжения приняла участие в соревнованиях вместе с россиянкой, выступавшей под нейтральным флагом. В итоге разразился скандал. На чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан после победы в поединке не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. После этого ее сняли с соревнований, это решение уже осудили несколько украинских чиновников.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в четверг, заочно отвечая президенту России Владимиру Путину, что обещанная им Африке „горсточка пожертвований“ в виде небольших партий зерна не возместит ущерб от выхода России из „зерновой сделки“ и остановки экспорта украинского зерна по морю.
„Ясно, что когда вы изымаете с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это ведет к более высоким ценам, чем те, что были бы, если бы украинское зерно получило нормальный доступ на международные рынки“, — цитирует Гутерриша агентство Reuters.
„И это повышение цен будет оплачивать каждый, везде, и конкретно — развивающиеся страны и уязвимые слои в странах среднего достатка и даже в развитых странах. Поэтому горсточкой пожертвований отдельным странам не исправить эти серьезнейшие последствия, которые касаются всех и везде“, — продолжил Гутерриш.
Путин в четверг на встрече с делегациями африканских стран в Санкт-Петербурге объявил, что Россия будет поставлять зерно шести странам Африки бесплатно.
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