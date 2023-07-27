ВИДЕО | „Глубокоуважаемый Владимир Васильевич“. Приветствие патриарха Кирилла на форуме „Россия — Африка“ оживило Путина

Патриарх оговорился в начале своего выступления, когда приветствовал глав государств — участников форума. Путин в этот момент сидел поджав губы, а затем начал улыбаться.

В своей речи патриарх Кирилл заявил, что с декабря 2021 года Русская православная церковь открыла в 25 африканских странах свыше 200 приходов, а Москва никогда не рассматривала Африку как объект для колонизации. Также он отметил, что большинство африканских стран отвергают легализацию однополых союзов, эвтаназии и прочих, по его мнению, „грехов“.