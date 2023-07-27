За месяц число желающих попасть в дома престарелых увеличилось в три раза

Обещание государства денег на оплату услуг по уходу побудило многих пожилых людей, особенно их родственников, обратиться в дома попечения. Организация Elora объединяет под одним брендом больницы, предоставляющие услуги по лечению и уходу.

„Как поставщики услуг, мы видим самое серьезное препятствие в том, что часто становимся свидетелями недовольства родственников и клиентов, когда обещанные деньги от государства не доходят до тех, кто нуждается в услуге“, - заявила член правления Elora и руководитель сестринского дела Мерле Вахер.

„Другими словами, когда люди говорят, что информация на сайте Министерства социальных дел говорит о том, что после оценки состояния здоровья клиента решение о финансировании должно быть принято в течение десяти рабочих дней, то, к сожалению, проблема более крупных самоуправлений заключается в том, что они не могут так быстро осуществлять оценку, оформлять документы, поэтому решения о финансовых выплатах не доходят до людей“, - добавила Вахер.

„Если взять, к примеру, место в доме престарелых с ежемесячной оплатой в 1600 евро, и если государство через местное самоуправление платит за эту услугу около 700 евро, а собственная пенсия человека сегодня составляет в среднем 636 евро, то по факту еще надо доплатить более 250 евро“, - пояснила Вахер.

Так как вопросов социального характера очень много, то организация создала новую систему консультаций, которая доступна на сайте elora.ее.