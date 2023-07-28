Молодой футболист таллиннского „Калева“ перешел в топ-клуб Бельгии

В конце мая Силламаа был на просмотре в бельгийском клубе вместе с нападающим „Нымме Юнайтед“ Эгертом Ыунапуу. Теперь стало известно, что Силламаа подписал с клубом двухлетний контракт и будет выступать за дубль „Гента“, об этом сообщает Soccernet.

Весной 2015 года „Гент“ выиграл первый чемпионат Бельгии в истории клуба. В прошлом году они завершили сезон на четвертом месте и обеспечили себе место в третьем отборочном раунде Лиге конференций, где встретилась с „Жилиной“ (5:1 в первом матче), которая ранее обыграла „Левадию“.

„Рамол Силламаа, держим за тебя кулачки всем клубом! Спасибо за все и всего наилучшего в Бельгии“, — написал футбольный клуб „Калев“ в социальных сетях.

Силламаа в этом сезоне провел 14 матчей в Высшей лиге Эстонии и забил два гола, в прошлом сезоне он забил два гола в 25 играх. В последний раз он выходил на поле в составе основной команды „Калев“ 11 июня, когда они проиграли 1:2 таллиннской „Левадии“.

„Гент“ хорошо знаком эстонским любителям футбола. В 2021 году „Флора“ играла с ними в одной группе Лиги конференций. Оба матча выиграл бельгийский клуб со счетом 1:0.

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