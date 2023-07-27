Новости Ида-Вирумаа
27.07.2023, 19:56

В Нарве значительно повышают тарифы на отопление

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Enefit Power. Иллюстративный снимок
Enefit Power. Иллюстративный снимок
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Департамент конкуренции утвердил новую цену на тепло для Narva Soojusvõrk: и с 1 сентября цена на центральное отопление для конечного потребителя в Нарве составит 73,35 евро/МВтч без НДС, сообщает официальный сайт города.

Основными причинами повышения цены на тепло являются значительное увеличение рыночной стоимости основных расходных составляющих для выработки теплоэнергии, это покупка квот на выбросы CO2 и рост цен на природный газ. Новая цена Narva Soojusvõrk для конечных потребителей по-прежнему остается одной из самых низких в Ида-Вирумаа и Эстонии.

„Narva Soojusvõrk“ занимается покупкой, распределением и продажей тепла, вырабатываемого Балтийской электростанцией, входящей в состав Enefit Power, в городе Нарва. Цена центрального отопления для конечного потребителя зависит от цены производства и передачи тепла, и обе цены утверждаются и координируются Департаментом конкуренции.

Последнее изменение цены на тепловую энергию для потребителей Нарвы произошло в начале 2021 года, когда предельная цена для конечного потребителя составила 39,83 евро/МВтч. В прежнем тарифе цена тонны CO2 составляла 27 евро/тонна, а сейчас она выросла до 90 евро/тонна, цена природного газа тогда составляла 16 евро/МВтч, а сегодня она составляет около 50 евро/МВтч, а в отдельные периоды цена газа превышала 100 евро/МВтч“, - сказал Павел Рушелюк, руководитель компании Narva Soojusvõrk, объясняя основную причину изменения цен.

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что значительное повышение цены на тепло, несомненно, является тяжелой новостью для жителей и учреждений города, и городские власти пытаются найти способы решения этой ситуации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Она пояснила, что для облегчения сложившейся ситуации город может обратиться к государству с просьбой компенсировать стоимость тепла за счет поступлений от квот на выбросы CO2: „По сравнению с другими местными самоуправлениями, цены на тепло в Нарве в большей степени увеличились от повышения стоимости квот на выбросы CO2, и мы работаем над тем, чтобы государство пришло нам на помощь“, - заверила Катри Райк.

„В долгосрочной перспективе для Нарвы важно сохранить низкие и предсказуемые цены на тепло и иметь возможность привлекать финансирование из Фонда справедливого перехода. Мы тщательно подготовили энергетический и климатический план для города Нарвы, учитывающий потребности как жителей Нарвы, так и энергоемких производств. Мы считаем, что совместная выработка электрической и тепловой энергии, предлагаемая компанией Enefit Power, является наиболее экономически эффективным и долгосрочным решением для города из известных нам. - сказала Райк. - Кроме того, это позволяет нам предлагать доступную электроэнергию крупным промышленным потребителям через прямое подключение, что делает наши промышленные парки более привлекательными для новых проектов и создает более благоприятные условия для развития существующих предприятий и создания новых рабочих мест“.

Рассмотрение заявки Enefit Power в качестве производителя заняло более чем 1,5 года. В период рассмотрения заявки цена продажи тепла не покрывала затрат на его производство. Только в прошлом 2022 году Enefit Power субсидировала производство тепла для города Нарвы на сумму около 15 млн. евро.

Максимальные цены на тепло, утвержденные Департаментом Конкуренции, можно найти на сайте департамента.

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