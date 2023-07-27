В Нарве значительно повышают тарифы на отопление

Основными причинами повышения цены на тепло являются значительное увеличение рыночной стоимости основных расходных составляющих для выработки теплоэнергии, это покупка квот на выбросы CO2 и рост цен на природный газ. Новая цена Narva Soojusvõrk для конечных потребителей по-прежнему остается одной из самых низких в Ида-Вирумаа и Эстонии.

„Narva Soojusvõrk“ занимается покупкой, распределением и продажей тепла, вырабатываемого Балтийской электростанцией, входящей в состав Enefit Power, в городе Нарва. Цена центрального отопления для конечного потребителя зависит от цены производства и передачи тепла, и обе цены утверждаются и координируются Департаментом конкуренции.

Последнее изменение цены на тепловую энергию для потребителей Нарвы произошло в начале 2021 года, когда предельная цена для конечного потребителя составила 39,83 евро/МВтч. В прежнем тарифе цена тонны CO2 составляла 27 евро/тонна, а сейчас она выросла до 90 евро/тонна, цена природного газа тогда составляла 16 евро/МВтч, а сегодня она составляет около 50 евро/МВтч, а в отдельные периоды цена газа превышала 100 евро/МВтч“, - сказал Павел Рушелюк, руководитель компании Narva Soojusvõrk, объясняя основную причину изменения цен.

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что значительное повышение цены на тепло, несомненно, является тяжелой новостью для жителей и учреждений города, и городские власти пытаются найти способы решения этой ситуации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Она пояснила, что для облегчения сложившейся ситуации город может обратиться к государству с просьбой компенсировать стоимость тепла за счет поступлений от квот на выбросы CO2: „По сравнению с другими местными самоуправлениями, цены на тепло в Нарве в большей степени увеличились от повышения стоимости квот на выбросы CO2, и мы работаем над тем, чтобы государство пришло нам на помощь“, - заверила Катри Райк.