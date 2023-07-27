27.07.2023, 19:33
Тревожный день у спасателей Ласнамяэ: упавший с моста человек, маленькие девочки на крыше девятиэтажки(2)
26 июня в 15.15 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на улице Хоолдекоду молодой человек упал со старого железнодорожного моста и находится по пояс в воде. Опасности утонуть не было. Высота моста около 10 метров, доступ к месту был затруднен. Спасатели подняли молодого человека, используя веревочное спасательное снаряжение. Мужчину передали медикам скорой помощи.
В 19.41 спасателей вызвали на улицу Юмера, где две маленькие девочки гуляли по крыше 9-этажного дома и делали фотографии. К моменту прибытия спасателей девочки с крыши ушли. Сотрудники Спасательного департамента побеседовали с председателем квартирного товарищества и порекомендовали ограничить доступ на крышу.