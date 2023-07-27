Правда ли, что в Германии сняли ролик о помощи Киеву со слоганом „Хайль, Зеленский!“?
В июле 2023 года распространился ролик, который якобы записали немецкие активисты. На видео показано, как чиновники забирают у семьи всё имущество на нужды Украины. Мы проверили достоверность подобных сообщений.
Длящийся около минуты ролик российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали 26 июля. В начале видео показана сидящая дома на диване супружеская пара, рядом с ними ребёнок играет с плюшевым леопардом. Затем мальчик открывает дверь, и в дом входят четыре человека в военизированной форме. Они начинают собирать у жильцов всё их имущество, в том числе телевизор, по которому транслируется речь канцлера ФРГ Олафа Шольца с обещанием и дальше помогать Киеву, и мягкую игрушку (судя по всему, это отсылка к танкам Leopard, которые ФРГ поставляет ВСУ). Руководительница пришедшей в дом группы вешает на стену портрет президента Украины и произносит: „Хайль, Зеленский!“ Когда семья остаётся стоять посреди голых стен, в видео появляется надпись на немецком языке: „Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме. Больше €22 млрд из бюджета Германии уже было отдано Украине с начала 2022 [года]“.
Ролик, сопровождающийся русскими субтитрами, опубликовали RT, РИА „Новости“, „ИноСМИ», „Аргументы и факты», „Царьград», Pravda.ru, „Блокнот», „Репортёр» и другие медиа. В Telegram видео распространили, в частности, каналы „Прямой эфир» (577 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Ne.Сахар» (238 000), „Поздняков 3.0» (201 000), „Россия сейчас» (171 000), „СМИ Россия не Москва» (151 000), „Наблюдатель🇷🇺🇺🇦» (135 000), „Шейх Тамир» (115 000) и „Первый народный» (103 000), а также „военкор“ Александр Коц (164 000), ведущий „Первого канала“ Руслан Осташко (92 000) и публицист Армен Гаспарян (70 000). Всего, по данным сервиса TGStat, посты с этим видео посмотрели более 4,5 млн пользователей платформы.
В большинстве публикаций утверждалось, что ролик создала немецкая праворадикальная партия „Альтернатива для Германии“ (AfD), другие авторы, говоря о первоисточнике видео, ограничивались общими формулировками вроде „политическая реклама“. При этом ни на сайте, ни на YouTube-канале, ни в соцсетях AfD это видео опубликовано не было. „Проверено“ также не удалось обнаружить сообщений о ролике на ресурсах крупных немецких телеканалов и других СМИ.
Начальная заставка видео действительно была снята в Германии, но ещё шесть лет назад. В фотобанке Alamy есть та же фотография, сделанная Хансом-Петером Мертеном в 2017 году. В подписи сообщается, что на снимке запечатлена одна из улиц в городке Родт-унтер-Ритбург недалеко от границы с Францией.
Как выяснил журналист „Радио Свобода“ Марк Крутов, как минимум несколько ролей в „немецком“ видео исполнили российские актёры: семейную пару сыграли Валентин Воробьёв и Юлия Конюхова, руководительницу группы людей в форме — Юлия Мандрико, одного из её подчинённых — Игорь Алексеев.
Журналисты издания „Агентство“ связались с артистами. Мандрико проигнорировала сообщения корреспондента, отправленные в соцсетях, а Конюхова ответила, что общаться со СМИ ей „запрещают условия договора“. При этом в своём профиле в Instagram она публиковала „немецкий“ ролик, уточнив в подписи, что он был снят RT (сам телеканал, поделившийся видео в Telegram, соответствующей оговорки не делал), а роль мальчика с плюшевым леопардом исполнил сын актрисы. Сейчас пост Конюховой удалён.
Самая ранняя публикация с видео, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась 26 июля в 0:29 по московскому времени в твиттере пользователя @EllyB53292373. На момент написания этого разбора ролик набрал всего около 300 просмотров и получил семь лайков. В своих публикациях (большинство из них — ретвиты) блогер критикует вакцинацию от COVID-19, высмеивает президентов США от Демократической партии, призывает запретить иммиграцию в ЕС и делится фрагментами эфиров российского федерального телевидения о войне в Украине. Судя по всему, живёт @EllyB53292373 в Нидерландах — многие его собственные посты, а также сообщение в описании профиля написаны на нидерландском языке и/или посвящены вопросам местной политики. Однако достоверно подтвердить это невозможно — о собственной жизни владелец профиля не пишет, а на его аватарке размещён портрет философа Ханны Арендт.
Таким образом, якобы снятое в Германии видео, судя по всему, в действительности было создано в России. В нём сыграли российские актёры и актрисы, одна из которых даже сообщила, что видео было произведено телеканалом RT. Распространение ролика началось с анонимного аккаунта в Twitter, владелец которого во многих своих публикациях повторяет тезисы российской пропаганды.
Итог: Фейк