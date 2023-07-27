Правда ли, что в Германии сняли ролик о помощи Киеву со слоганом „Хайль, Зеленский!“?

В большинстве публикаций утверждалось, что ролик создала немецкая праворадикальная партия „Альтернатива для Германии“ (AfD), другие авторы, говоря о первоисточнике видео, ограничивались общими формулировками вроде „политическая реклама“. При этом ни на сайте , ни на YouTube-канале , ни в соцсетях AfD это видео опубликовано не было. „Проверено“ также не удалось обнаружить сообщений о ролике на ресурсах крупных немецких телеканалов и других СМИ.

Начальная заставка видео действительно была снята в Германии, но ещё шесть лет назад. В фотобанке Alamy есть та же фотография, сделанная Хансом-Петером Мертеном в 2017 году. В подписи сообщается, что на снимке запечатлена одна из улиц в городке Родт-унтер-Ритбург недалеко от границы с Францией.

Как выяснил журналист „Радио Свобода“ Марк Крутов, как минимум несколько ролей в „немецком“ видео исполнили российские актёры: семейную пару сыграли Валентин Воробьёв и Юлия Конюхова, руководительницу группы людей в форме — Юлия Мандрико, одного из её подчинённых — Игорь Алексеев.

Журналисты издания „Агентство“ связались с артистами. Мандрико проигнорировала сообщения корреспондента, отправленные в соцсетях, а Конюхова ответила, что общаться со СМИ ей „запрещают условия договора“. При этом в своём профиле в Instagram она публиковала „немецкий“ ролик, уточнив в подписи, что он был снят RT (сам телеканал, поделившийся видео в Telegram, соответствующей оговорки не делал), а роль мальчика с плюшевым леопардом исполнил сын актрисы. Сейчас пост Конюховой удалён.

Самая ранняя публикация с видео, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась 26 июля в 0:29 по московскому времени в твиттере пользователя @EllyB53292373. На момент написания этого разбора ролик набрал всего около 300 просмотров и получил семь лайков. В своих публикациях (большинство из них — ретвиты) блогер критикует вакцинацию от COVID-19, высмеивает президентов США от Демократической партии, призывает запретить иммиграцию в ЕС и делится фрагментами эфиров российского федерального телевидения о войне в Украине. Судя по всему, живёт @EllyB53292373 в Нидерландах — многие его собственные посты, а также сообщение в описании профиля написаны на нидерландском языке и/или посвящены вопросам местной политики. Однако достоверно подтвердить это невозможно — о собственной жизни владелец профиля не пишет, а на его аватарке размещён портрет философа Ханны Арендт.

Таким образом, якобы снятое в Германии видео, судя по всему, в действительности было создано в России. В нём сыграли российские актёры и актрисы, одна из которых даже сообщила, что видео было произведено телеканалом RT. Распространение ролика началось с анонимного аккаунта в Twitter, владелец которого во многих своих публикациях повторяет тезисы российской пропаганды.