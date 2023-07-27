Полиция о смерти молодого человека в арестном доме: сотрудники действовали по правилам

„В ходе очередной физической проверки в три часа ночи сотрудник заметил, что мужчина больше не двигается. Работник арестного дома вызвал на место помощь и до прибытия скорой помощи стал проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти жизнь молодому человеку медикам не удалось“, - говорит специалист арестного дома Танель Тальтс.

Молодого человека проверяли через окошко камеры раз в час, а также постоянно следили за ним по камере наблюдения.

„В каждом таком случае мы оцениваем и анализируем работу арестного дома и поведение полицейских, чтобы учиться на этих инцидентах и выяснять, как можно было бы организовать работу лучше“, - сказал Пинта.

По его словам, в ходе полицейской служебной проверки было установлено, что стражи порядка при размещении мужчины в вытрезвителе и при наблюдении за ним действовали так, как это предусматривают правила.

„Затем охранники доставили мужчину с подозрением на наркотическое опьянение в полицейскую палатку, где он также сообщил, что употреблял наркотики. Медики повторно проверили его состояние здоровья, и, по их оценке, молодой человек во врачебной опеке не нуждался. В то же время поведение молодого человека не позволяло ему вернуться на вечеринку, полиция на основании заключения медперсонала отвезла молодого человека в арестный дом“, - пояснил Пинта.

Представитель Пярнуского отделения полиции Янек Пинта сообщил, что сотрудники охранного предприятия нашли молодого человека лежащим в фестивальной зоне, он сказал им, что принял наркотические вещества.

9 июля в Пярнуском арестном доме скончался 20-летний мужчина, которого доставили туда в полночь с фестиваля Beach Grind. Полиция провела служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что ошибок со стороны стражей порядка допущено не было.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны отметил, что при помещении человека в арестный дом полиция основывается на оценке медиков.

„Когда человека доставляют в вытрезвитель, то перед помещением в камеру он проходит медицинский осмотр, после чего медик решает, помещать человека в камеру или он должен остаться на попечении врача, или вообще отправиться в больницу“, - сказал пресс-секретарь.

„Есть подобные случаи, когда медики дают свою оценку уже при вызове или, как нынешнем случае, на месте мероприятия. То есть медики проверили здоровье контрактного молодого человека непосредственно перед его доставкой в вытрезвитель, и не увидели необходимости поместить его в больницу“, - добавил он.

Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас ранее сообщил, что полиция выявила на фестивале 15 случаев, связанных с употреблением наркотических веществ, и 25 человек были доставлены в вытрезвитель, еще четыре человека были отправлены трезветь домой.

„Проще говоря, в вытрезвитель пьяных людей привозят отсыпаться, употребили ли они алкоголь или наркотики. Людей временно задерживают до тех пор, пока алкоголь или наркотик не прекращает свое действие. Если поведение или состояние человека говорят о том, что его жизнь или здоровье находятся в опасности, то полицейские для оценки состояния здоровья человека привлекают медиков — или на месте происшествия, или уже в вытрезвителе“, - пояснил Кыплас.

„В этом случае сотрудники службы безопасности доставили мужчину с подозрением на наркотическое опьянение в полицейскую палатку, после чего медики проверили его здоровье. Молодой человек шел на контакт и подтвердил, что употреблял наркотические вещества. По оценке медиков молодой человек не нуждался во врачебной помощи, и показатели его здоровья были в пределах нормы. Поскольку поведение молодого человека не позволяло ему вернуться на вечеринку, полиция на основании заключения медицинских работников отвезла молодого человека в вытрезвитель“, - повторил Кыплас.

Он также добавил, что в вытрезвителе задача полиции — следить за человеком, и если его здоровье ухудшится, то вызвать скорую помощь. Молодого человека доставили в вытрезвитель в пятнадцать минут первого, а его смерть обнаружили в начале четвертого.

„На мероприятиях, где высок риск употребления одурманивающих веществ, очень большая ответственность ложится на организаторов праздника. Организатор крупного мероприятия и служба охраны со своей стороны могут многое сделать для того, чтобы создать среду свободную от наркотиков. Полиция оценивает риски употребления наркотиков на таких мероприятиях, и мы присутствуем на них большими силами, чтобы помогать людям, контролировать их трезвость и при необходимости отправлять их на попечение медиков или протрезвляться“, - сказал Кыплас и отметил важную роль превентивных мероприятий в молодежной среде.

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