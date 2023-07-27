ВИДЕО | ЧМ по фехтованию: Украинская спортсменка отказалась пожать руку россиянке и пригрозила саблей

На старте турнира в индивидуальной сабле Ольга победила „нейтральную“ соперницу из России со счетом 15:7. После победы украинка не стала жать руку оппонентке, выставив перед собой саблю. Об этом сообщает „Телеграф“.

Смирнова после поражения тут же пошла навстречу к Харлан, однако украинка не подпустила россиянку к себе, выставив перед собой саблю. Кроме того, Ольга что-то сказала представительнице страны-агрессора, после чего ушла. Российская спортсменка осталась на дорожке, зная что по правилам Международной федерации фехтования (FIE) украинка была обязана пожать руку сопернице, проявив таким образом уважение.

Смирнова ожидала рукопожатия на дорожке более получаса, но украинская спортсменка так и не вернулась, а рукопожатия не случилось. Протест российской стороны был отклонён.

Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле, шестикратная чемпионка мира. Украинская спортсменка прошла в следующий раунд, где сразится с Йоаной Илиевой из Болгарии

Минспорт Украины накануне разрешил спортсменам страны участвовать в соревнованиях с россиянами, если те выступают в нейтральном статусе.

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