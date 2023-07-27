Мужчина, ударивший ножом в сердце покупателя в продуктовом магазине в Кадриорге, надолго отправился в тюрьму

В тот злополучный день 40-летний Юло стоял в очереди в кассу с поллитровой бутылкой Pilsner. Но кассир прямо перед ним пошла в кассу самообслуживания помогать с оплатой 46-летнему Пеэтеру.

Юло показалось, что это нечестно, потому что у него, как он считал, было преимущественное право на обслуживание. Юло начал кричать, у него с Пеэтером возникла перепалка. По словам свидетелей, Пеэтер был спокоен и вежлив, говорил сначала по-русски, а затем по-эстонски. Но Юло был агрессивен.

Кульминация ссоры оказалась кровавой: внезапно Юло вытащил нож, вонзил его в сердце Пеэтера и убежал.

К счастью, благодаря искусной работе хирургов, жизнь Пеэтера удалось спасти. Юло был пойман спустя два часа в пяти километрах от места происшествия, в районе Кристийне.

Читайте о спасении жизни Пеэтера здесь: „Хирург заткнул рану в сердце пальцем: чудесная история спасения мужчины, вставшего на защиту продавца и получившего удар ножом“

Мужчину отправили под суд по обвинению в попытке убийства. Сегодня Харьюский уездный суд признал Юло виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. К приговору добавились еще пять месяцев, которые он не отбыл по приговору суда в ноябре позапрошлого года.

Пятимесячный условный срок Куулман получил за причинение телесных повреждений. Двумя годами ранее он по той же статье получил 9 месяцев тюрьмы, из которых отбыл половину срока.

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