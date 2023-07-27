МНЕНИЕ | Автомобильный налог для многих семей станет непосильным

Со временем понятие автомобиля в нашем обществе претерпевает изменения. Для многих это становится не просто средством передвижения, а символом статуса или элементом роскоши. Однако, в реальности для многих людей - это не так. Для меня, и для многих других, автомобиль является необходимостью.

Случилось так, что в моей семье не было машины. Поскольку я 15 лет занималась спортом, то в течение этих лет 6 дней в неделю и в снег, и в дождь мне приходилось ездить на тренировки. Тренировки заканчивались поздно, всех ждали машины, а мне приходилось идти в темноте на остановку. Мечта иметь машину была у меня всегда.

Так, когда мне исполнилось 18 лет, первое, что я сделала, было получение водительских прав. К окончанию гимназии у меня уже был год водительского стажа. Конечно, моя первая машина не была новой или фантастической, но она дала мне свободу передвижения.

Сейчас я также езжу на старенькой машине и все свои доходы трачу на нее. У каждого свои приоритеты в том, на что тратить деньги. Для кого-то в молодости важны одежда, новые гаджеты и развлечения, а для меня - возможность иметь машину. Страховка, бензин, ремонты - это все требует вложений, но машина дает мне ранее неизведанные возможности для выездов на природу, для помощи семье, для проведения различных мероприятий, когда можно посадить в свою машину людей и довести всех до места назначения (я занимаюсь также общественной деятельностью).