МНЕНИЕ | Автомобильный налог для многих семей станет непосильным(11)
Со временем понятие автомобиля в нашем обществе претерпевает изменения. Для многих это становится не просто средством передвижения, а символом статуса или элементом роскоши. Однако, в реальности для многих людей - это не так. Для меня и для многих других автомобиль является необходимостью, отмечает Элизабет Вийрсалу, член молодёжного совета города Таллинна.
Со временем понятие автомобиля в нашем обществе претерпевает изменения. Для многих это становится не просто средством передвижения, а символом статуса или элементом роскоши. Однако, в реальности для многих людей - это не так. Для меня, и для многих других, автомобиль является необходимостью.
Случилось так, что в моей семье не было машины. Поскольку я 15 лет занималась спортом, то в течение этих лет 6 дней в неделю и в снег, и в дождь мне приходилось ездить на тренировки. Тренировки заканчивались поздно, всех ждали машины, а мне приходилось идти в темноте на остановку. Мечта иметь машину была у меня всегда.
Так, когда мне исполнилось 18 лет, первое, что я сделала, было получение водительских прав. К окончанию гимназии у меня уже был год водительского стажа. Конечно, моя первая машина не была новой или фантастической, но она дала мне свободу передвижения.
Сейчас я также езжу на старенькой машине и все свои доходы трачу на нее. У каждого свои приоритеты в том, на что тратить деньги. Для кого-то в молодости важны одежда, новые гаджеты и развлечения, а для меня - возможность иметь машину. Страховка, бензин, ремонты - это все требует вложений, но машина дает мне ранее неизведанные возможности для выездов на природу, для помощи семье, для проведения различных мероприятий, когда можно посадить в свою машину людей и довести всех до места назначения (я занимаюсь также общественной деятельностью).
Но для учеников и студентов, которые не могут иметь постоянную работу и при этом оплачивают расходы на машину, эти траты и так являются предельными. Если к ним добавится новый автомобильный налог, боюсь, что они станут непосильными. Также и люди, живущие за городом, которые должны ездить в город на учебу или работу, даже несмотря на небольшие доходы используют машину просто потому, что добраться до города на общественном транспорте невозможно, крайне затруднительно или очень затратно по времени. Как будут добираться они, если новый налог станет последней каплей для их бюджета и заставит отказаться от автомобиля?
Особая тема - многодетные семьи и семьи с особенными детьми. Надеюсь, что никому не надо объяснять, что для них автомобиль- это необходимость, без которой решить все логистические проблемы семьи практически невозможно. Как правило, доходы таких семей небольшие, и новый налог только ухудшит материальное положение этих семей.
Я понимаю, что государству нужны деньги. Однако я верю, что налог должен быть справедливым. Может быть налог стоит ввести только на дорогие машины или на вторую и далее машину в семье? Чтобы для людей, которые тратят на свою машину последние деньги (а такие люди, поверьте, есть), осталась и в дальнейшем возможность передвигаться на автомобиле.
В заключение хочу сказать, что автомобиль для многих людей является не роскошью, а необходимостью. Надеюсь, что правительство учтет это при принятии решений об автомобильном налоге.
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