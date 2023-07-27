Футбольному клубу „Левадия“ грозит банкротство

В частности, Äripäev сообщает, что, когда в начале прошлого десятилетия, до банкротства в Литве, металлургический бизнес Виктора Левады рухнул, активы компании были переданы новому лицу, и бизнес-операции продолжились.

Хотя Левада больше не ассоциировался с бизнесом в Литве под своим именем, Рауль Маркус, бывший юрист, который помогал Леваде в различных делах, связанных с банкротством, позже стал одним из владельцев, а точнее его компания Bolg Advisors.

Когда годы спустя Рауль Маркус продал металлургический бизнес, который теперь назывался Steeltrade, деньги от продажи начали поступать компаниям, людям и футбольному клубу, связанным с Виктором Левадой.

Рауль Маркус заработал на продаже 2,2 миллиона евро, а через несколько недель со счета его компании Bolg Advisors на счет футбольного клуба „Левадия“ поступило 2 миллиона евро.

Поскольку деньги, предоставленные по кредиту, не были возвращены футбольным клубом компании Bolg Advisors, разгневанные кредиторы Рауля подали в суд заявление о банкротстве „Левадии“, а Capital Inkasso OÜ предъявила футбольному клубу иск о долге в размере 2,4 миллиона евро.

Полный текст упомянутой статьи на сайте Äripäev.

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