Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, которые выступают под нейтральным флагом

Документ отменяет предыдущий приказ ведомства, который запрещал украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Ограничения распространялись на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

Теперь в документе говорится, что спортсменам из Украины запрещено выступать лишь на соревнованиях, в которых российские и белорусские спортсмены принимают участие:

под своими национальными флагами,

с использованием национальной символики,

а также своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.

Таком образом, заключает „РБК — Украина“, украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы только в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации смогут допустить атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

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