Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, которые выступают под нейтральным флагом
Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, смягчающий запрет украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.
Документ отменяет предыдущий приказ ведомства, который запрещал украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Ограничения распространялись на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.
Теперь в документе говорится, что спортсменам из Украины запрещено выступать лишь на соревнованиях, в которых российские и белорусские спортсмены принимают участие:
под своими национальными флагами,
с использованием национальной символики,
а также своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.
Таком образом, заключает „РБК — Украина“, украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы только в нейтральном статусе.
В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации смогут допустить атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.
Источник: „Медуза“
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