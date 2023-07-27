Туровский: при встрече с рысью ни в коем случае не поворачивайтесь спиной и не смотрите в зрачки(10)
На этой неделе Таллинн взбудоражила новость о рыси, бегающей в окрестностях Балтийского вокзала. Зоолог Алексей Туровский рассказал RusDelfi, опасна ли рысь для человека, как стоит себя вести при встрече с этим животным и как так получилось, что ей удалось выбраться из города.
Бывали случаи, когда рысь прыгала людям на спины с деревьев, чем изрядно пугала. Но цель у таких прыжков - вовсе не атака.
„Рысь может забраться за 2 секунды на любое дерево, - объясняет Туровский. - Вот вниз она спускается очень медленно. Я бы даже сказал, что выглядит ее спуск так, будто она с трудом сползает. При этом спрыгнуть с дерева, то есть с высоты больше 70 сантиметров, рысь ни в коем случае не желает по очень простой причине: у неё слабый плечевой пояс, очень высокие ноги и совершенно крохотный хвост, от которого нет пользы в полёте или в прыжке“.