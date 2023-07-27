Сводка: за сутки - шесть ДТП, 12 пьяных водителей

Вчера в 10:00 в Раквере на улице Выйду 38-летний мужчина за рулем грузовика MAN TGA 33.350 6X4 BB. Во время поворота из-за неправильно выбранной скорости автомобиль лег на бок. Водитель грузовика доставлен в больницу.

В 10:07 на 8-м километре дороги Юри-Арукюла волости Раасику Харьюского уезда 57-летняя женщина на автомобиле Ford Mondeo обогнала мотоцикл Kawasaki Versys 650, которым управлял 35-летний молодой человек. В момент обгона мотоцикл развернулся перед автомобилем. Мотоциклист доставлен в больницу.

В 10:48 на улице Харидузе 30-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и упал. Мужчина доставлен в больницу.

В 14:42 в Таллине на улице Пунане 83-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz ML 280CDI 4Matic со второго ряда въехал в автобус Solaris Urbino 12CNG, управляемый 49-летнем мужчиной. Пассажирка, 35-летняя женщина, упала в автобусе, который резко затормозил, чтобы избежать столкновения. Женщину доставили в больницу.

В 18:27 на пересечении улиц Лаагри-Харку и Палдиски шоссе в волости Сауэ Харьюского уезда Mercedes-Benz E200, которым управлял 53-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Lexus RX450H с 20-летнем мужчиной за рулем. В больницу доставили 51-летнюю пассажирку Mercedes-Benz .

В 23:36 в Таллинне на Пирита теэ 43-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, ехавшая на электросамокате по неровной обочине, не справилась с управлением и упала. Женщина доставлена в больницу.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

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