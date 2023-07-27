Таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ впервые сыграет в Континентальном Кубке, а также выступит в Балтийской лиге

Турнир пройдет с 22 по 24 сентября в Каунасе, передает официальный сайт „Пантер“.

На первом этапе соперниками эстонского клуба станут литовский „Каунас Сити“, хорватский „Загреб“ и исландский „Рейкьявик“.

В следующий раунд выйдет только победитель турнира.

Континентальный кубок принято считать вторым по значимости после Лиги чемпионов международным клубным турниром в Европе. Эстонию в Континентальном кубке представляет чемпион страны.

В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд, в том числе и таллиннский „Пантер“, передает официальный сайт клуба.

Латвию представят пять клубов - „Рига“, „Земгале“ (Елгава), „Мого“ (Рига) и „Призма“ (Рига) и „Курбадс“ (Рига).

В прошлом сезоне в лиге играло рижское „Динамо“, но теперь его заменит „Курбадс“, который в 2023 году выиграл открытый чемпионат Эстонии.

Литву, как и годом ранее, будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ (Электренай) и „Хоккей Панкс“ (Вильнюс).

Основной турнир начнется 9-10 сентября, а закончится в середине февраля. В плей-офф выйдут лучшие шесть команд. Две - напрямую в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфинале до трех побед.

В Балтийской лиге можно использовать до семи легионеров. Хоккеисты из Украины легионерами не считаются. Гражданам России и Беларуси нельзя играть в лиге.

Чемпионом Балтийской лиги-2022/23 стал „Земгале“.

В минувшем сезоне „Пантер“ занял второе место в открытом чемпионате Эстонии, но поскольку победил „Курбадс“, то таллиннский клуб стал лучшей эстонской командой.

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