Таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ впервые сыграет в Континентальном Кубке, а также выступит в Балтийской лиге
Таллиннский клуб „Пантер“, ставший чемпионом Эстонии по хоккею, впервые сыграет в Континентальном кубке, а также будет участвовать в Балтийской лиге. Об этом сообщает „Rus.ERR“.
Турнир пройдет с 22 по 24 сентября в Каунасе, передает официальный сайт „Пантер“.
На первом этапе соперниками эстонского клуба станут литовский „Каунас Сити“, хорватский „Загреб“ и исландский „Рейкьявик“.
В следующий раунд выйдет только победитель турнира.
Континентальный кубок принято считать вторым по значимости после Лиги чемпионов международным клубным турниром в Европе. Эстонию в Континентальном кубке представляет чемпион страны.
В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд, в том числе и таллиннский „Пантер“, передает официальный сайт клуба.
Латвию представят пять клубов - „Рига“, „Земгале“ (Елгава), „Мого“ (Рига), „Призма“ (Рига) и „Курбадс“ (Рига).
В прошлом сезоне в лиге играло рижское „Динамо“, но теперь его заменит „Курбадс“, который в 2023 году выиграл открытый чемпионат Эстонии.
Литву, как и годом ранее, будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ (Электренай) и „Хоккей Панкс“ (Вильнюс).
Основной турнир начнется 9-10 сентября, а закончится в середине февраля. В плей-офф выйдут лучшие шесть команд. Две - напрямую в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфинале до трех побед.
В Балтийской лиге можно использовать до семи легионеров. Хоккеисты из Украины легионерами не считаются. Гражданам России и Беларуси нельзя играть в лиге.
Чемпионом Балтийской лиги-2022/23 стал „Земгале“.
В минувшем сезоне „Пантер“ занял второе место в открытом чемпионате Эстонии, но поскольку победил „Курбадс“, то таллиннский клуб стал лучшей эстонской командой.
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