Правда ли, что Джонни Депп обещал приехать в РФ и записал для россиян специальное обращение?

Правда ли Депп записал специальное обращение для россиян?

На записи заметно, что на видео имеются русские субтитры, и в конце своего обращения Депп якобы правда говорит: „Берегите себя, и до встречи!“ Если верить сайту Eprimefeed, то в оригинале слова актёра были такими: „Take care and see you soon“. Однако, если вслушаться в речь, то можно услышать, что артист сказал: „Take care, bye, thank you“. Настоящую фразу Деппа можно перевести как „Берегите себя, пока, спасибо вам“. То есть обещание встречи с фанатами из уст актёра не прозвучало.