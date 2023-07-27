Эстония совместно с Литвой планирует закупить мобильные полевые госпитали(1)
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) объявил о масштабной совместной закупке с Литвой мобильных полевых госпиталей и перевязочных пунктов. Рамочный контракт будет заключен на семь лет, объем закупок составит до 150 млн евро. Об этом сообщает rus.ERR.
„Цель совместной закупки с Литвой - найти договорного партнера, который в течение семи лет будет производить и поставлять в Эстонию и Литву мобильные полевые госпитали и перевязочные пункты. Поскольку как в Эстонии, так и в других частях Европы в целом есть много опытных производителей полевых госпиталей, мы убеждены, что благодаря международной конкуренции мы обеспечим наилучшее соотношение цены и качества закупаемых систем“, - сказал представить RKIK Тармо Тамери.
„В ходе исследования рынка мы обратились к восьми компаниям, чтобы получить представление об их предыдущем опыте, проданных системах и возможности производить системы, являющиеся предметом закупки“, - добавил он.
Помимо полевых госпиталей и перевязочных пунктов, также планируется закупка отдельных модулей и запасных частей. Заключаемый контракт также предусматривает закупку работ по ремонту, техническому обслуживанию и развитию систем, а также обучение пользователей.
„Уроки Украины показывают, что транспортные средства и объекты с символикой Красного Креста массово подвергаются нападениям со стороны агрессора, поэтому важно, чтобы медицинские подразделения были хорошо скрыты в местности и имели возможность постоянно и быстро менять свое местонахождение“, - подчеркнул старший штабной офицер отдела анализа и планирования Генерального штаба Сил обороны подполковник Лаури Бендер.
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