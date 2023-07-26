Россия и Беларусь не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Париже

Приглашения не получили НОК Гватемалы, отстраненный МОКом, а также национальные олимпийские комитеты России и Беларуси. Это не означает, что спортсмены из стран-агрессоров не примут участия в Играх-2024, но они наверняка не смогут выступать под своими национальными флагами. Ожидается, что судьба олимпийцев из Беларуси и России определится не раньше октября этого года.

Официальная церемония состоялась в Париже. Президент МОК Томас Бах вручил приглашения лично представителям Греции (родины Олимпиады – прим.), страны-хозяйки Франции и команды беженцев.

О желании главы МОК Томаса Баха допустить спортсменов из стран, развязавших полномасштабную войну против Украины, может свидетельствовать следующее заявление: „Миссия Олимпийских игр – объединить целый мир в мирном соревновании. В нашем хрупком мире, где растут конфликты, разногласия и войны, нам как никогда нужна эта связующая сила. Олимпийские игры должны строить мосты взаимопонимания и дружбы“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.