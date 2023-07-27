Минфин предлагает отказаться от универсальной услуги весной 2024 года

В момент пиковой цены на электричество во время недавнего энергокризиса на универсальную услугу были переведены более 200 000 потребителей. На сегодняшний день универсальной услугой по-прежнему продолжают пользоваться около 70 000 клиентов концерна Eesti Energia, несмотря на то, что и биржевой, и фиксированный тариф обходится значительно дешевле. Например, если цена фиксированного пакета в среднем составляет 12 центов за киловатт-час, то стоимость универсальной услуги - 19 центов за киловатт-час.

„В основном, речь идет о небольшом потреблении. Это дачи, гаражи. Там клиенты не особо следят за ценами. Мы проделали большую работу по информированию клиентов, ведь сейчас нет никаких причин продолжать пользоваться универсальной услугой. Уже с начала года цены на электричество пошли вниз“, - сказал менеджер по продажам Eesti Energia Роуль Тутт.

В Министерстве финансов считают, что от универсальной услуги необходимо полностью отказаться. Причем ранее заявленного срока, то есть уже следующей весной, а не в 2026 году, как планировалось изначально.

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