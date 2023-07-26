Футболист сборной Эстонии перешел в клуб первого дивизиона Нидерландов

Рокко Роберт Шейн выходил на поле в составе основной команды „Утрехта“ восемь раз и отыграл 32 матча в составе молодежной команды „Утрехта“, играющей в первой лиге Нидерландов. За основную сборную Эстонии по футболу Шейн провел шесть матчей.

Контракт игрока сборной Эстонии с „Утрехтом“ действовал до лета 2025 года, но права на игрока решил выкупить клуб первой голландской лиги. Контракт Шейна с новым клубом действует до лета 2026 года.

По словам спортивного директора „Утрехта“ Джорди Зуйдама, причиной трансфера стало желание эстонского игрока получить больше игрового времени. „Мы достигли подходящего решения с „Дордрехтом“ относительно выкупа контракта Рокко Роберта Шейна. Мы благодарим его за его большую преданность и желаем ему успешной карьеры“.

Сам Шейн очень доволен переходом. „Я готов к следующему шагу, поэтому я перешел в „Дордрехт“. У клуба большие амбиции, и переговоры все больше и больше убеждали меня в этом“, — сообщил новый клуб эстонского футболиста.

Главный тренер „Дордрехта“ Микеле Сантони не может не хвалить эстонского футболиста. „Я очень рад, что он решил перейти в наш клуб. Он очень хорошо умеет играть в футбол, и его отношение к делу меня впечатляет“, — сказал он.

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