ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (518-й день) | Глава СБУ признал причастность Украины к удару по Крымскому мосту в 2022 году

Глава СБУ заявил о причастности спецслужбы ко взрыву на Крымском мосту в 2022 году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года — „одна из реализаций“ СБУ. Об этом он сказал во время церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной спецслужбе, передает „РБК-Украина“.

„Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года“, — заявил Малюк.

В мае Малюк, комментируя взрыв на мосту, говорил, что спецслужба предпринимала „определенные меры“ для того, чтобы „перерезать“ этот логистический путь. Детали он называть отказался.

Взрыв на Крымском мосту, соединяющим Краснодарский край и аннексированный Крым, произошел утром 8 октября 2022 года. На мосту взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились также два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.

ФСБ России называло организатором взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По нему проходят 12 человек, восемь из них арестованы.

В ВСУ заявили, что российские войска начали использовать иранские дроны „Шахед“, выпущенные в России. Представитель оперативного командования „Юг“ Сухопутных войск ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что российские войска при последних атаках на Украину использовали для ударов иранские дроны-камикадзе „Шахед“, собранные на территории России. Об этом, по ее словам, свидетельствует маркировка на дронах.

„То, что на обломках тех „Шахедов“, которые нашли после последних атак, была маркировка кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское“, — заявила Гуменюк в эфире украинского ТВ (цитата по „РБК-Украина“).