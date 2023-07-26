ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (518-й день) | Глава СБУ признал причастность Украины к удару по Крымскому мосту в 2022 году
Подводим итоги очередного дня войны.
Глава СБУ заявил о причастности спецслужбы ко взрыву на Крымском мосту в 2022 году
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года — „одна из реализаций“ СБУ. Об этом он сказал во время церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной спецслужбе, передает „РБК-Украина“.
„Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года“, — заявил Малюк.
В мае Малюк, комментируя взрыв на мосту, говорил, что спецслужба предпринимала „определенные меры“ для того, чтобы „перерезать“ этот логистический путь. Детали он называть отказался.
Взрыв на Крымском мосту, соединяющим Краснодарский край и аннексированный Крым, произошел утром 8 октября 2022 года. На мосту взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились также два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.
ФСБ России называло организатором взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По нему проходят 12 человек, восемь из них арестованы.
В ВСУ заявили, что российские войска начали использовать иранские дроны „Шахед“, выпущенные в России. Представитель оперативного командования „Юг“ Сухопутных войск ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что российские войска при последних атаках на Украину использовали для ударов иранские дроны-камикадзе „Шахед“, собранные на территории России. Об этом, по ее словам, свидетельствует маркировка на дронах.
„То, что на обломках тех „Шахедов“, которые нашли после последних атак, была маркировка кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское“, — заявила Гуменюк в эфире украинского ТВ (цитата по „РБК-Украина“).
О том, что для ударов по Украине используют усовершенствованные дроны „Шахед“, собранные в РФ, украинское издание Defense Express сообщило 20 июля. По информации издания, эти беспилотники получили новую боевую часть, которая маркируется кириллицей вместо латиницы, и оснащена вольфрамовыми шариками.
Производство иранских дронов-камикадзе „Шахед“ расположено на территории особой экономической зоны „Алабуга“ в Татарстане, показало расследование местных журналистов. В массовой сборке боевых дронов из иранских комплектующих участвуют студенты колледжа, некоторым из них по 15-16 лет.
НАТО усиливает наблюдение в районе Черного море в связи с выходом России из зерновой сделки. Совет Украина-НАТО выпустил заявление по итогам встречи, которая проходила 26 июля. Страны альянса и Украина осудили решение РФ выйти из зерновой сделки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ „несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе“. По его мнению, действия российских властей создают „существенные риски“ для стабильности региона, который имеет стратегическое значение для НАТО.
В сообщении говорится, что альянс „усиливает наблюдение“ в Черноморском регионе, в том числе „с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников“.
Журналисты установили личность главы ЧВК Вагнера в Беларуси
19 июля Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами заявил, что „старшим по направлению Беларуси“ становится некий Сергей с позывным „Пионер“.
Проект All Eyes on Wagner, который мониторит активность ЧВК Вагнера, сообщил, что полное имя „Пионера“ — Сергей Владимирович Чубко. Ему 46 лет. Журналисты белорусского издания „Наша Нива“ выяснили, что Чубко родился в семье военного в городе Черновцы на юго-западе Украины, недалеко от границ с Румынией и Молдовой. Известно, что Чубко-старший воевал в Афганистане.
После распада СССР семья Чубко переехала в РФ и поселилась в Новороссийске. С 1994 по 2002 год Чубко служил по контракту и в том числе воевал в Чечне. Разорвав контракт, он ушел работать в ЧОП.
В 2003 году Сергей Чубко занял пост главы комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м — перешел на должность заместителя главы администрации Мысхакского сельского округа.
В 2017 году он вступил в ЧВК Вагнера, в составе которой воевал в Сирии, а позже в Ливии, где возглавил штаб-квартиру ЧВК. 2 июля 2021 года Чубко стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр — о ситуации на фронте 26 июля:
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском и лиманском направлениях. Противник ищет в украинской обороне слабые места, совершает артобстрелы, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается пробить оборону ВСУ, но безуспешно. Украинские защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить россиян.
На бахмутском направлении войска ВСУ продолжают успешные наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Противник цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, постепенно продвигаются.
В Старомайорском районе продолжаются бои, ВСУ имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно.
Украина получила усиление для своей противовоздушной обороны, сообщил Владимир Зеленский по итогам оперативного совещания с военными и силовыми ведомствами. Вот что президент Украины написал в своем телеграм-канале:
„Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о снабжении оружием и боеприпасами. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно.
ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ — о ходе последних реализаций по врагу внутри государства. Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше“.
Завод по производству беспилотников, который строится в России при участии Ирана, может оказать существенное влияние на войну в Украине, предупреждают в американской разведке.
Как пишет CNN, аналитики разведывательного управления Минобороны США сообщили на брифинге небольшой группе репортеров, что строящийся завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, который будет „на порядки больше“, чем то, что она смогла закупить в Иране на сегодняшний день.
По мнению аналитиков, объект, который возводится в Татарстане, вероятно, будет завершен к началу 2024 года. Власти Ирана регулярно переправляют оборудование в Россию, помогая в строительстве завода, утверждают в разведке.
В Пентагоне считают, что на сегодняшний день Иран поставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, запасы которых Минобороны РФ уже почти полностью истощило.
ВСУ заявляют об успехах на южном фронте в районе села Старомайорского Донецкой области
Как сообщил на брифинге представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, силы обороны Украины закрепляются там на достигнутых рубежах.
Также, по его словам, российские войска предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее села Работино в Запорожской области.
Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы, добавил Ковалев.
ВС Украины: целью ракетного обстрела в среду был аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области
Целью российского ракетного удара в среду был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноимённого города в Хмельницкой области, заявил в эфире украинского телевидения спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Как рассказал Юрий Игнат, ракеты, которые выпустили российские самолеты Ту-95МС, сначала залетели в Украину с юго-восточного направления и двигались в сторону Днепра. Затем они изменили курс в сторону Кропивницкой области, двигались в направлении пересечения Винницкой, Одесской и Николаевской областей.
После этого через Тернопольскую область они направились в сторону Львовской области.
„Во Львовской области развернулись на 180 градусов и в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова“, - цитирует предствителя украинских Воздушных сил РБК-Украiна.
ЕС намерен принять „ограничительные меры“ в отношении Беларуси
Страны Европейского союза согласились принять „ограничительные меры“ в отношении Беларуси в связи с ситуацией в стране и ее причастностью к войне России против Украины, заявила в среду в Брюсселе делегация Испании, председательствующей сейчас в ЕС.
„Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российской агрессии против Украины. Меры включают списки физических и юридических лиц“, - говорится в сообщении. Подробности пока не сообщаются.