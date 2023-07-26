Закрывается лесопильный завод в Пярнумаа. Несколько десятков человек потеряют работу

Компания Bergs Timber в своем пресс-релизе сообщила о закрытии лесопильного завода Laesti, поскольку проведенная весной оценка рентабельности показала, что дальнейшая эксплуатация завода невозможна.

Причинами закрытия лесопилки являются рост эксплуатационных расходов, трудности с сырьем и инвестициями. Bergs планирует приостановить работу лесопильного завода Лаэсти в августе. Окончательно завод будет закрыт осенью 2023 года.



„Местное руководство делает хорошую работу, но мы все равно не видим возможности дальнейшего функционирования и развития лесопильного завода Лаэсти“, - сказал Петер Нильссон, генеральный директор компании Bergs Timber. С закрытием лесопилки около 30 человек потеряют работу. Чистый оборот лесопильного завода за последние 12 месяцев составил почти 100 млн шведских крон.

Bergs подписала договор с эстонской компанией Warmeston OÜ о продаже земли, зданий и оборудования. Ожидается, что сделка состоится в третьем квартале этого года. Предполагаемый новый владелец не планирует возобновлять работу лесопильного завода.

Нетто-объем продаж лесопильного завода Лаэсти за 2022 год составил 16,5 млн евро, 78% которого пришлось на продажу пиломатериалов. 46% продукции лесопильного завода было реализовано на местном рынке, 54% - экспортировано.

Чистая прибыль предприятия в 2022 году составила более полумиллиона евро. Снижение объемов продаж в 2022 году было обусловлено главным образом снижением спроса на пиломатериалы во втором полугодии и сокращением объемов производства. В своем годовом отчете компания указала, что основными причинами этого можно считать российско-украинский конфликт и санкции, введенные против России и Беларуси.

Bergs Timber - международный концерн по производству изделий из древесины, крупнейшими рынками сбыта которого являются Скандинавия, страны Балтии, Великобритания и Франция. Головной офис и руководство группы находятся в Швеции. Продукция предприятия продается почти в 20 странах мира.