КАЛЬКУЛЯТОР | Посчитайте, во сколько вам обойдется новый автомобильный налог

На днях Министерство финансов представило предварительный план введения налога на моторные транспортные средства. Как конкретно будет рассчитываться налог на автомобиль, точно пока не известно. Однако на основе этого плана можно сделать первые расчеты и посмотреть, какую сумму налога придется платить за тот или иной автомобиль.