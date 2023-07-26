26.07.2023, 18:47
Продать свою вещь и потерять деньги: в сети распространяется новая схема мошенничества(2)
ФОТО: Erakogu
24 июля в полицию обратилась жительница Нарвы, которая хотела продать газовую плиту через Facebook. В процессе сделки с ее банковского счета пропали 280 евро, сообщила Идаская префектура.
С продавцом газовой плиты связалась некая женщина, которая решила совершить покупку. Она отправила владелице плиты ссылку для перевода денег. По этой ссылке потерпевшая ввела свои банковские реквизиты, чтобы посмотреть, были ли переведены деньги за плиту. Позже женщина обнаружила, что на ее банковском счете не достает 280 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.