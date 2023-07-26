Министр иностранных дел Цахкна: российских и белорусских спортсменов нельзя допускать на Олимпийские игры под предлогом нейтралитета

Министры иностранных дел приветствуют недавнее заявление МОК о том, что Россия и Беларусь не получат официальных приглашений на летние Олимпийские игры 2024 года, но подчеркнули, что их спортсменам нельзя давать возможность вернуться на олимпийскую арену в Париже под видом нейтралитета

„Россия всегда использовала спорт как политический инструмент, и в последние годы мы видим, как агрессор использует присутствие „нейтральных“ спортсменов на международных соревнованиях в национальной пропаганде, тем самым легитимизируя свои политические решения.

Поэтому одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира не должна допускать или предлагать какое-либо ослабление ограничений, наложенных на спортсменов России и Беларуси, которые также участвуют в войне“, – подчеркнул Цахкна в заявлении.

По словам Цахкна, нельзя игнорировать растущую обеспокоенность спортсменов и спортивных организаций по всему миру возможным решением допустить спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям с украинцами, которым одновременно приходится защищать свою страну и свободу.

„У многих украинских спортсменов нет шансов вернуться на международную спортивную арену из-за войны, сотни спортсменов погибли или получили ранения. Украинские спортивные сооружения также были разрушены в результате преднамеренных атак России на гражданскую инфраструктуру“, – сказал он.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали МОК защитить принципы Олимпийской хартии и серьезно рассмотреть свой подход к участию российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. „Это необходимо сделать ради спортивного сообщества Украины, а также ради спортсменов и будущих поколений всего мира, которые хотят жить в мире, где агрессия как политический инструмент полностью дискредитирована, а ценности важные для нас остаются“, – подчеркнули министры иностранных дел.

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