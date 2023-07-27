Все приморозилось, но это не ледяная пустыня. Российский левый политик: в стране классическая революционная ситуация

В 2021 году Михаил Лобанов участвовал в выборах в Государственную Думу и победил с перевесом в примерно 10%. Однако, Кремль подтасовал результаты с помощью электронного голосования и не допустил его в парламент. Его инициатива „ВыДвижение“ смогла выдвинуть на муниципальных выборах в Москве в 2022 году 109 кандидатов. 10 из них были избраны — несмотря на масштабные подтасовки голосов. Сам Лобанов после начала войны подвергся преследованиям и избиениям в полиции, был объявлен иноагентом и только после скандального увольнения из МГУ покинул Россию.