Все приморозилось, но это не ледяная пустыня. Российский левый политик: в стране классическая революционная ситуация(7)
Михаил Лобанов — уникальный российский политик. Доцент мехмата Московского государственного университета, математик, профсоюзный активист, который называет себя „демократическим социалистом“. Лобанов — один из немногих оппозиционеров, которые продолжили заниматься политикой в России после начала войны. Delfi поговорил с Михаилом Лобановым о том, есть ли будущее у левых идей в России, чего хотят российские „левые“ и есть ли вообще в стране политическая жизнь в условиях репрессий.
В 2021 году Михаил Лобанов участвовал в выборах в Государственную Думу и победил с перевесом в примерно 10%. Однако, Кремль подтасовал результаты с помощью электронного голосования и не допустил его в парламент. Его инициатива „ВыДвижение“ смогла выдвинуть на муниципальных выборах в Москве в 2022 году 109 кандидатов. 10 из них были избраны — несмотря на масштабные подтасовки голосов. Сам Лобанов после начала войны подвергся преследованиям и избиениям в полиции, был объявлен иноагентом и только после скандального увольнения из МГУ покинул Россию.