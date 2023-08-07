„Медика не было, скорую не вызывали, дети лежали в рвоте“: мать обвиняет руководство летнего лагеря в халатности(11)
В конце июля в соцсетях завирусилась история. Женщина возмущалась тем, как ведет себя руководство лагеря, в котором отдыхала ее дочь. Ребенок заболел, и по мнению матери, вожатые и персонал показали себя не с лучшей стороны: медработника в лагере не было, скорую вызвали не сразу. Так ли все было на самом деле, разбирался RusDelfi.
По словам Валерии, в июле она отправила ребенка в детский спортивный лагерь EDU LAAGRID MTÜ, а в конце смены ее дочь заболела. Причем заболела сильно - приехавшая скорая забрала 11- летнюю девочку и еще двоих детей в больницу в Таллинн. Правда, дочь Валерии в тот же день выписали, но конфликт это не решило.
По словам Валерии, скорую помощь работники лагеря вызывать не хотели, вещи девочки в тот же день не отдали. Директор лагеря Константин Ильенко все обвинения в некомпетентности отрицает и предлагает свою версию произошедшего. Итак, разберемся по-порядку, что же произошло.
„Сам факт халатности меня просто возмущает“
Валерия в своем посте признает, что на протяжении недели все было в порядке - дочь звонила, ни на что не жаловалась. И только вечером в последний день оказалось, что девочка плохо себя чувствует.
„На шестой день прибывания в лагере дочь позвонила мне как обычно вечером и рассказала, как ей плохо. Ее и еще нескольких девочек из комнаты рвало с 4-х утра, - написала взволнованная мама. - Медика в лагере не было, скорую не вызывали и не сообщили родителям! Детей заставляли убирать свою рвоту, те, у кого не было сил, просто лежали на облеванных (простите за такое выражение) постелях. Когда я позвонила представителю лагеря, руководителю спортивной школы Константину, и требовала вызвать скорую помощь, у нас возник жуткий конфликт! Он не собирался этого делать, я так понимаю, просто хотел дождаться следующего дня и молча раздать детей. Но я все же настояла, и скорая помощь была вызвана“.
По ее словам, ребенку поставили диагноз - ротовирусная инфекция, одна из девочек до сих пор лежит под капельницей в больнице.
„Это был наш первый опыт лагеря. Я просто не знаю, как поступить, стоит ли написать заявление в полицию за халатность? Скажу к слову, что я заплатила немалые для меня, работающего человека, деньги - 300 евро за 6 дней. Я не сижу на пособии. И я понимаю, что да, так бывает, дети болеют и кто-то кого-то просто заразил. Но сам факт халатности меня просто возмущает! Но я боюсь, что нам просто не помогут в полиции“, - пишет Валерия.
Мама одной из заболевших девочек также поучаствовала в дискуссии и прокомментировала пост, который был выложен в группе Facebook.
„Действительно моя дочь до сих пор лежит в больнице под капельницей и пристальным наблюдением врачей, - написала она. - Ситуация такая, что отправляют в лагерь не здоровых детей, и это, к сожалению, приводит к таким ужасным последствиям“
Женщина благодарит Валерию за то, что она настояла на том, чтобы вызвать скорую помощь, „обвинять ее в излишней панике, по-моему, глупо. Я очень надеюсь на то, что руководители все-таки примут во внимание тот факт, что если ребенку нужна медицинская помощь, то ее просто необходимо оказать своевременно“.
„С таким поведением родителей столкнулся впервые за двадцать лет“
RusDelfi пообщался с Константином Ильенко, директором лагеря EDU LAAGRID MTÜ. Он описал совершенно другую картину произошедшего. Мужчина принес свои извинения родителям заболевших детей за то, что произошла такая неприятная ситуация. Однако с обвинениями Валерии он не согласен.
По его словам, симптомы недомогания обнаружились у девочки в последний день смены, она была первой, кто заболел в лагере. Константин допускает, что девочка уже приехала инфицированной, а по прошествии инкубационного периода стали появляться симптомы. Такое предположение он делает, ссылаясь на мнение работников скорой помощи.
Требовалась ли медицинская справка для того, чтобы попасть в лагерь? Константин утверждает, что такое правило отменили, поэтому он не вправе выдвигать данное требование родителям - за справку ведь нужно платить. Сейчас достаточно обыкновенной записки от родителя о том, что ребенок здоров. „Но ведь родитель - не врач, не может знать наверняка“, - сокрушается Константин. Он считает, что детей все-таки должен осматривать врач перед поездкой в лагерь.
„К сожалению, девочка сообщила, что ей плохо, не сразу. Далее вожатые ей оказали сразу помощь“, - уверяет Константин. Он утверждает, что женщина с самого начала вела себя грубо, кричала и что-то требовала. Говорить в таком тоне по телефону ни Константин, ни его коллеги не смогли, поэтому беседа перешла в формат переписки.
„Я с таким поведением, честно говоря, первый раз сталкивался, - рассказывает Константин. - Я ей: „Давайте поговорим, мы за ребенком наблюдаем“. А она: „Скорую помощь вызвали быстро! Я щас на вас в полицию заявлю. Вы не поняли меня что ли?“. Я просто не смог так разговаривать: пытаюсь что-то сказать - она перебивает. Дальше мы общались сообщениями. Девочка ее первая заболела, потом через час где-то у другой девочки начались рвотные рефлексы. За ней через полчаса третьей девочке стало плохо. Вот тогда мы вызвали скорую“.
Константин делится, что с таким поведением родителей он столкнулся впервые за двадцать лет проведения лагерей. По его словам, самой девочке в лагере понравилось. „Как мы поняли, девочка до последнего не сообщала ни маме, ни вожатым о том, что ей плохо. Боялась именно нездоровой реакции мамы. Очень жаль, что из-за поведения родителей страдают дети“, - говорит Константин.
В лагерной смене, о которой идет речь, участвовало 130 детей. По словам Константина, никто из лагеря по собственному желанию не уехал.
„Обвинения в предвзятости считаю нелепыми“
Сейчас организация Константина рассматривает возможность того, чтобы восстанавливать свою репутацию через суд. „Мы очень серьезно взвешиваем возможность обращения в гражданский суд, ведем консультации со своим юристом на предмет заведомо ложной информации, очернения организации и меня как частного лица. Скорее всего, будем подавать две жалобы в суд“.
Помимо обвинений в нежелании вызывать скорую помощь, Валерия также упомянула, что Константин предвзято к ней отнесся из-за ее статуса беженца, а также не пожелал отдать вещи дочери, когда она в тот же вечер в 01:30 ночи за ними приехала. Был и звонок в полицию для решения ситуации. Константин сообщил нам, что отказал, потому что дети в комнате уже спали - было уже за полночь - а собрать вещи, не будя детей, было невозможно. Чемодан был доставлен на следующий день в Таллинн на место сбора. Что касается обвинений в предвзятости из-за национальности, Константин считает их нелепыми: „С начала войны я лично разместил у себя семь человек из Украины, помогал беженцам“.
RusDelfi связался с полицией, чтобы узнать, было ли подано заявление какой-то из сторон конфликта, на что нам ответили, что нет.
Кто прав?
Департамент здоровья по просьбе RusDelfi прокомментировал ситуацию. Так как спорных моментов в данной истории несколько, потребовалась компетенция нескольких специалистов.
Наталья Шубина, советник отдела гигиены окружающей среды, сообщила нам, что это - проектный лагерь, для которого не установлены требования по охране здоровья. Молодежные проектные лагеря имеют лицензию местного самоуправления. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о работе с молодежью, государственный или административный надзор за соблюдением условий и порядка проведения проектного лагеря осуществляет самоуправление или городская управа.
Катрин Роозипуу, советник Департамента здоровья, комментируя ситуацию, ссылается на „Справочник организатора молодежного лагеря“ Эстонского центра работы с молодежью за 2005 год. Согласно справочнику, присутствие врача или медицинского работника в лагере не является обязательным, но должно быть организовано оказание медицинской помощи. В обязанности медицинского работника входит проверка состояния здоровья ребенка, ведение в порядке медицинской документации, оказание первой медицинской помощи и уведомление начальника лагеря о тяжелых случаях заболевания. Также при необходимости необходимо обратиться к врачу и вызвать скорую помощь.
И хотя присутствие врача или медицинского работника в лагере больше не является обязательным, но в некоторых лагерях это все еще практикуется. Это, безусловно, помогает обеспечить большую безопасность и более быстрое реагирование во многих ситуациях. Если в лагере нет врача или медицинского работника, можно договориться с ближайшим медицинским учреждением или травмпунктом, который осведомлен о периоде проведения лагеря.
Согласно статье 101 Закона о работе с молодежью, молодежный лагерь должен соответствовать требованиям охраны здоровья, установленным на основании Закона об общественном здоровье. Подросток не допускается в молодежный лагерь, если состояние здоровья подростка с учетом направленности лагеря может причинить вред его здоровью или других лиц.
Как необходимо действовать при появлении симптомов ротавируса?
Советник кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук Ирина Донченко объясняет, что из себя представляет заболевание и как с ним бороться.
Ротавирусная инфекция очень легко распространяется и является наиболее распространенной кишечной инфекцией у детей в мире. Треть случаев диареи у детей в возрасте до пяти лет вызвана ротавирусами, и у большинства детей эта инфекция развивается в течение первых 2-3 лет жизни. Заболеваемость наиболее высока в возрасте 6-24 месяцев. Заболевание встречается как единичными случаями, так и вспышками в коллективах, в том числе в лагерях.
При ротавирусной инфекции источником инфекции является больной человек. Ротавирусы распространяются фекально-оральным путем и частично воздушно-капельным путем – чаще всего через руки, поверхности, пищу или воду, загрязненные фекалиями больных.
Профилактика заболеваний у детей раннего возраста: можно предотвратить заболевание с помощью вакцинации. Вакцину вводят перорально в две или три дозы, в зависимости от вакцины, исходя из национального календаря прививок. Вакцинация предотвращает вспышки ротавирусной инфекции в группах детей раннего возраста.
Профилактика заболеваний у взрослых: поскольку ротавирусная инфекция в основном распространяется контактно-бытовым путем, необходимо тщательно соблюдать требования гигиены в семьях с маленькими детьми и в детских учреждениях. При приготовлении и употреблении пищи должны соблюдаться требования чистоты, продукты, требующие термической обработки, должны быть достаточно подогреты, а питьевая вода в случае сомнений - кипяченой.
Все дети и персонал должны быть здоровы перед поездкой в летний лагерь. При появлении симптомов кишечной инфекции следует немедленно изолировать больного от окружающих и обратиться к семейному врачу за инструкциями. В тяжелых случаях (у маленьких детей может быстро наступить опасное обезвоживание) необходимо вызвать скорую помощь. Все предметы и поверхности, с которыми контактировал заболевший, должны быть надлежащим образом вымыты и продезинфицированы. Важно также строгое соблюдение правил гигиены рук.