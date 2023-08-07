„Медика не было, скорую не вызывали, дети лежали в рвоте“: мать обвиняет руководство летнего лагеря в халатности

По словам Валерии, в июле она отправила ребенка в детский спортивный лагерь EDU LAAGRID MTÜ, а в конце смены ее дочь заболела. Причем заболела сильно - приехавшая скорая забрала 11- летнюю девочку и еще двоих детей в больницу в Таллинн. Правда, дочь Валерии в тот же день выписали, но конфликт это не решило.

По словам Валерии, скорую помощь работники лагеря вызывать не хотели, вещи девочки в тот же день не отдали. Директор лагеря Константин Ильенко все обвинения в некомпетентности отрицает и предлагает свою версию произошедшего. Итак, разберемся по-порядку, что же произошло.

„Сам факт халатности меня просто возмущает“

Валерия в своем посте признает, что на протяжении недели все было в порядке - дочь звонила, ни на что не жаловалась. И только вечером в последний день оказалось, что девочка плохо себя чувствует.

„На шестой день прибывания в лагере дочь позвонила мне как обычно вечером и рассказала, как ей плохо. Ее и еще нескольких девочек из комнаты рвало с 4-х утра, - написала взволнованная мама. - Медика в лагере не было, скорую не вызывали и не сообщили родителям! Детей заставляли убирать свою рвоту, те, у кого не было сил, просто лежали на облеванных (простите за такое выражение) постелях. Когда я позвонила представителю лагеря, руководителю спортивной школы Константину, и требовала вызвать скорую помощь, у нас возник жуткий конфликт! Он не собирался этого делать, я так понимаю, просто хотел дождаться следующего дня и молча раздать детей. Но я все же настояла, и скорая помощь была вызвана“.

По ее словам, ребенку поставили диагноз - ротовирусная инфекция, одна из девочек до сих пор лежит под капельницей в больнице.