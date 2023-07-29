Россиянин — представитель ЛГБТК получил убежище в Европе через суд(33)
19 июля в Латвии Административный районный суд удовлетворил заявление гражданина России — представителя ЛГБТК-сообщества, в котором он просил отменить отрицательное решение Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) и предоставить ему убежище в Латвии, пишет rus.delfi.lv.
Мужчина приехал в Латвию 6 октября 2022 года и обратился в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении убежища. Он заявил, что до сих пор жил в Санкт-Петербурге, но там столкнулся с агрессией и угрозами.
УДГМ отклонило просьбу, заявив, что „нет оснований делать вывод о том, что российские государственные органы преследуют отдельных граждан исключительно на основании их сексуальной ориентации“. „Хотя в российском обществе могут наблюдаться гомофобные и дискриминационные настроения в отношении сексуальных меньшинств, которые часто проявляются в форме агрессивных выпадов, их масштабы и интенсивность нельзя считать такими, чтобы данная совокупность обстоятельств могла считаться преследованием в понимании Закона об убежище“, — говорится в решении УДГМ.