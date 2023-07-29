Россиянин — представитель ЛГБТК получил убежище в Европе через суд

Мужчина приехал в Латвию 6 октября 2022 года и обратился в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении убежища. Он заявил, что до сих пор жил в Санкт-Петербурге, но там столкнулся с агрессией и угрозами.

УДГМ отклонило просьбу, заявив, что „нет оснований делать вывод о том, что российские государственные органы преследуют отдельных граждан исключительно на основании их сексуальной ориентации“. „Хотя в российском обществе могут наблюдаться гомофобные и дискриминационные настроения в отношении сексуальных меньшинств, которые часто проявляются в форме агрессивных выпадов, их масштабы и интенсивность нельзя считать такими, чтобы данная совокупность обстоятельств могла считаться преследованием в понимании Закона об убежище“, — говорится в решении УДГМ.

В своем заявлении в суд соискатель убежища заявил, что с детства сталкивался с дискриминацией. Например, при изучении дизайна одежды он испытал ограничения свободы слова, так как в качестве дипломной работы создал коллекцию одежды, не соответствующую общепринятым представлениям о мужской одежде, и учебное заведение, опасаясь возможного наказания в связи с „пропагандой нетрадиционных отношений“, заставило ее переработать.