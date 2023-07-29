За рубежом
29.07.2023, 20:02

Россиянин — представитель ЛГБТК получил убежище в Европе через суд

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Карлис Арайс
Редактор новостей Латвии
Акция в поддержку ЛГБТ в Санкт-Петербурге 12 августа 2017 года
Акция в поддержку ЛГБТ в Санкт-Петербурге 12 августа 2017 года
ФОТО: ANTON VAGANOV | REUTERS / Scanpix

19 июля в Латвии Административный районный суд удовлетворил заявление гражданина России — представителя ЛГБТК-сообщества, в котором он просил отменить отрицательное решение Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) и предоставить ему убежище в Латвии, пишет rus.delfi.lv.

Мужчина приехал в Латвию 6 октября 2022 года и обратился в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении убежища. Он заявил, что до сих пор жил в Санкт-Петербурге, но там столкнулся с агрессией и угрозами.

УДГМ отклонило просьбу, заявив, что „нет оснований делать вывод о том, что российские государственные органы преследуют отдельных граждан исключительно на основании их сексуальной ориентации“. „Хотя в российском обществе могут наблюдаться гомофобные и дискриминационные настроения в отношении сексуальных меньшинств, которые часто проявляются в форме агрессивных выпадов, их масштабы и интенсивность нельзя считать такими, чтобы данная совокупность обстоятельств могла считаться преследованием в понимании Закона об убежище“, — говорится в решении УДГМ.

В своем заявлении в суд соискатель убежища заявил, что с детства сталкивался с дискриминацией. Например, при изучении дизайна одежды он испытал ограничения свободы слова, так как в качестве дипломной работы создал коллекцию одежды, не соответствующую общепринятым представлениям о мужской одежде, и учебное заведение, опасаясь возможного наказания в связи с „пропагандой нетрадиционных отношений“, заставило ее переработать.

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