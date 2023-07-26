74-летнюю пенсионерку в инвалидном кресле несут на языковой экзамен. Видео набирает миллионы просмотров

74-летнюю жительницу Даугавпилса, гражданку России Наталью Кочегарову в инвалидном кресле затаскивают по высокой лестнице на языковой экзамен. Опубликованное несколько дней назад видео собирает миллионы просмотров и вызывает резкие дискуссии в соцсетях. Гуманно ли заставлять пожилых и больных людей сдавать экзамены? Почему за 33 года независимости они не выучили язык? Не фейк ли все это? Правда ли, что людей с функциональными нарушениями от экзамена освобождают? Что можно взять временный ВНЖ на пять лет и не спешить с языком? Латвийский портал Delfi разбирается в ситуации.