74-летнюю пенсионерку в инвалидном кресле несут на языковой экзамен. Видео набирает миллионы просмотров(43)
74-летнюю жительницу Даугавпилса, гражданку России Наталью Кочегарову в инвалидном кресле затаскивают по высокой лестнице на языковой экзамен. Опубликованное несколько дней назад видео собирает миллионы просмотров и вызывает резкие дискуссии в соцсетях. Гуманно ли заставлять пожилых и больных людей сдавать экзамены? Почему за 33 года независимости они не выучили язык? Не фейк ли все это? Правда ли, что людей с функциональными нарушениями от экзамена освобождают? Что можно взять временный ВНЖ на пять лет и не спешить с языком? Латвийский портал Delfi разбирается в ситуации.
Видео с Натальей Кочегаровой — не единственное. Активистка из Даугавпилса Ольга Петкевич с прошлого года критикует новые требования к живущим в Латвии гражданам России. Она собирает голоса под законодательными инициативами и регулярно выкладывает в соцсетях видеоролики с пожилыми людьми. На костылях и палках, с трудом передвигая ноги, они вскарабкиваются на крутую лестницу языкового центра, где у них принимают языковые экзамены в Даугавпилсе.