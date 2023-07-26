Российским легионерам „Пюника“, которых не пустили в Эстонию, не дали визу на матч еврокубков в Швецию
Защитник Михаил Коваленко, выступающий за армянский „Пюник“, не сможет попасть на матч Лиги конференций против „Кальмара“. Ранее по этой же причине футболист пропускал матчи в Эстонии и Литве.
Российский защитник армянского „Пюника“ Михаил Коваленко пропустит матч второго раунда квалификации Лиги конференций против „Кальмара“ из-за того, что не получил шведскую визу. Об этом „Матч ТВ“ сообщила пресс‑секретарь команды Лиана Мкртчян.
Посольство Германии в Ереване, куда обратился „Пюник“ для получения шенгенских виз, отказало только сотрудникам клуба с российскими паспортами. Российский тренер армянского клуба Роман Монарев также не получил визу.
„Вновь у нас та же проблема, в посольстве даже не приняли их заявления. Не помог даже разговор одного из чиновников УЕФА с послом“, — сказала Мкртчян.
Матч „Кальмара“ и „Пюник“ пройдет 27 июля.
Ранее Коваленко и Монареву также отказали в визе в литовском посольстве перед матчем первого квалификационного раунда Лиги конференции с нарвским „Трансом“.
В прошлом году они же не смогли получить визы на матч группового этапа Лиги конференций с литовским „Жальгирисом“.
Источник: „РБК Спорт“
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