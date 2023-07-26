ВИДЕО | Лионель Месси в огне: аргентинец оформил первый дубль в составе „Интер Майами“

36-летний аргентинец забил со штрафного на последних минутах и помог своему клубу обыграть „Крус Асулем“ со счетом 2:1 в дебютном матче в товарищеском турнире Leagues Cup на прошлой неделе. Минувшей ночью в рамках того же турнира он помог „Интеру Майами“ обыграть „Атланту Юнайтед“ со счетом 4:0.

Месси открыл счет уже на 8-й минуте, а второй гол забил на 22-й минуте. В конце первого тайма Роберт Тейлор сделал счет 3:0 в пользу „Интера Майами“. Точку в матче поставил Тейлор, забивший на 53-й минуте после голевой передачи от Месси.

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