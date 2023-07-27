27.07.2023, 07:00
Досадное недоразумение? Украинским беженцам пришлось поступать в Нарвский колледж на эстонском языке, хотя для иностранцев предусмотрено исключение
Один из ребят чудом поступил, второй провалил экзамен. Что дальше?
ФОТО: Illustration by Nina Briantseva
Двоим юношам из семей украинских военных беженцев, живущим сейчас в Тарту, из-за досадной ошибки коммуникации пришлось испытать немалый стресс: поступая в Нарвский колледж Тартуского университета, они сдавали экзамены на эстонском языке, который знают очень слабо. В результате один из них - чудом - поступил, второй не добрал баллов.