Процесс по делу о терактах в Брюсселе: шесть человек признаны виновными в убийстве

Приговоры будут вынесены в ходе отдельного разбирательства, которое начнется в сентябре.

Утром 22 марта два смертника привели в действие взрывные устройства в зале вылета международного аэропорта Брюсселя. В результате двух взрывов погибли 16 человек, десятки других получили ранения.

Несколько минут спустя еще один смертник привел в действие бомбу в поезде метро в центре Брюсселя, недалеко от квартала ЕС. Погибли еще 16 человек.

Всего на скамье подсудимых было 10 человек. Восьмерых из них также признали виновными в членстве в террористической группировке, а двоих – братьев Смаила и Ибрагима Фариси – оправдали по всем пунктам.

Некоторые из подсудимых уже были осуждены за участие в парижских терактах в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

Среди них был 33-летний Салах Абдеслам, которого арестовали за несколько дней до взрывов в Брюсселе. Он заявлял о своей непричастности к событиям в Брюсселе.

Еще один из тех, кого признали виновным в обоих терактах, Мохамед Абрини, был опознан на камерах видеонаблюдения при бегстве из аэропорта Брюсселя, когда его взрывное устройство не сработало.

После появления фотографий из аэропорта он стал известен как „человек в шляпе“ и был арестован через несколько недель после терактов. В отличие от Абдеслама, Абрини признался в подготовке взрывов.

Французский суд ранее приговорил Абдеслама и Абрини к пожизненному заключению.

Виновными в „убийстве в контексте терроризма“ при совершении терактов в Брюсселе также были признаны Уссама Атар, Усама Крайем, Али Эль-Хаддад Асуфи и Билал Эль-Махухи. Атара судили заочно, поскольку он, как считается, погиб в Сирии.

Еще с двух человек сняли обвинения в убийстве, но осудили за участие в террористической деятельности, как и остальных шестерых обвиняемых.

Это крупнейший суд присяжных в истории Бельгии, для которого переоборудовали бывшую штаб-квартиру НАТО.

Ожидалось, что процесс обойдется как минимум в 35 млн евро.

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