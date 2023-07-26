На юношеском олимпийском фестивале легкоатлеты из Эстонии завоевали золотую и бронзовую медаль

На проходящем в эти дни в Мариборе Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, 16-летняя Мия Отт стала победительницей забега на 100 метров среди девушек. Отт, вышедшая в финал как одна из фавориток, не смогла установить личный рекорд, но преодолев дистанцию за 11.80, она завоевала золотую медаль. Алиса Пальярини из Италии заняла второе место с результатом 11,88, а Зита Сентдьёрдьи из Венгрии заняла третье место с результатом 11,89.

„Я очень довольна! Я сказала итальянке и шведке (Оливии Лундберг, занявшей четвертое место), что для меня большая честь бежать с ними. Я сделала своей бабушке подарок - у нее сегодня день рождения, и все, что она хотела, это чтобы я была здорова. И ее главным пожеланием было то, чтобы я завоевала медаль. В итоге у меня золотая медаль!“ - сказала Отт со слезами счастья на глазах.

В прошлом году Отт заняла четвертое место на Олимпийском фестивале. „Теперь я уже знала, как проводится олимпийский фестиваль. Было очень приятно увидеть здесь новых и старых друзей. Это очень тяжелые соревнования. Если у кого-то из молодежи будет возможность, обязательно приезжайте сюда. Это действительно полезный опыт“, — сказала она.

Консо снова установил рекорд

Вторая медаль досталась Эстонии в беге среди юношей на 110 метров с барьерами, где 15-летний Тристан Консо завоевал бронзу со временем 13,59. Он улучшил рекорд Эстонии в возрастной группе до 18 лет, установленный в предварительных соревнованиях. В финале Консо обогнали чешский спортсмен Матиас Зак (13,36) и хорват Янко Кисак (13,39).

„Я, конечно же, ждал медали, но соперники были довольно сильными“, — сказал Консо после финала. „Забег прошел неплохо, но я все же задел коленом один из барьеров. Это был хороший забег. Медаль для меня очень много значит. Я приехал сюда, зная, что смогу подняться на пьедестал“.

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