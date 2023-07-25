Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды „Лейкерс“ Леброна Джеймса, в понедельник потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния и перенес остановку сердца, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

18-летний игрок был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.

„Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса случилась остановка сердца. Медицинскому персоналу удалось оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.

Мы просим об уважении частной жизни семьи Джеймс и будем сообщать СМИ при наличии новой информации.

Леброн и Саванна хотели бы публично выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу университета Южная Калифорния за их невероятную работу и приверженность безопасности своих спортсменов“, – говорится в официальном заявлении семьи Джеймс.

Источник „Sports“

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