Вязы парка Кадриорг оказались под угрозой гибели

„В настоящий момент мы располагаем информацией о том, что в Кадриорге распространяется голландская болезнь вяза. Однако следует подчеркнуть, что сейчас нам известно о паре десятков больных деревьев, тогда как в Кадриорге насчитывается около 1000 шершавых и гладких вязов. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, больные деревья необходимо вырубать. Безусловно, это тревожная тенденция, однако ситуация все же не столь трагична — о ликвидации всех вязов в парке Кадриорг речь не идет, будет спилена лишь малая их часть“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Таллинн заказал у ученых Эстонского университета естественных наук дополнительный анализ растущих в парке Кадриорг вязов с подозрением на болезнь. В настоящее время известно, что голландская болезнь вяза особенно хорошо распространяется в теплую погоду, когда температура держится выше 25 градусов.

„Голландская болезнь вяза не является новым явлением, она распространяется и в близлежащих странах. Например, в Швеции из-за болезни вяза вырублено подавляющее большинство деревьев этого вида. В последние годы лето у нас было теплым и продолжительным, что повысило агрессивность этой болезни. Болезнь может быть заметна не срезу. Конечно, мы будем вырубать больные деревья только в случае необходимости. Однако было бы преждевременно говорить, что болезнь поразила все вязы парка“, - сказал директор парка Кадриорг Айн Ярве.

В парке Кадриорг растет около 9000 деревьев. Вяз гладкий и вяз шершавый растут в основном в диких местах рядом с глинтом и не являются частью аллей или других важных парковых композиций. В местах, где пораженные болезнью вязы растут отдельно от других деревьев, их заменят ивовыми или другими деревьями.

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