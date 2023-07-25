Российский автогонщик, выигравший „Ралли Эстония“, выступит на предстоящем этапе ЧЕ под флагом другой страны

Последний раз Лукьянюк выступал в ноябре 2021 года на этапе ЧЕ Rally of the Canary Islands. Когда российские войска вторглись в Украину, автогонщик приостановил свою карьеру. „У нас есть друзья и родственники по обе стороны границы. Мы за мир. В 2015 году экипаж уже ездил в ливрее за мир“, — написал тогда в социальных сетях двукратный чемпион Европы Лукьянюк. „Мы верим и надеемся на скорейшее мирное решение ситуации. Пока гибнут люди, выступлений не будет“.

„Очень сложно описать нашу ситуацию и чувства. Никто из моих знакомых не поддерживает это д****о. Это ужасно“, — Лукьянюк, выигравший ралли Эстония в 2015 году, добавил, что они не поддерживают войну. „Мы не можем развлекаться, когда люди умирают“.

Теперь кажется, что Лукьянюк после перерыва возвращается, так как его имя можно найти в стартовом листе этапа ЧЕ Rally di Roma Capitale, который стартует 29 июля. При этом рядом с его именем стоит аббревиатура CYP, т.е. он ездит под кипрским флагом. Пока неизвестно, принял ли Лукьянюк кипрское гражданство или просто ездит по лицензии средиземноморской страны.

Лукьянюк между тем не сидит без дела. Летом он выступал в Испании на Peugeot 208 в классе Rally4. Во время одного из поворотов он потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный столб. Экипаж остался невредимым и ждал помощи.

Также в ралли в Риме примут участие два лучших гонщика общего зачета этапов ЧЕ Хейден Пэддон и Мартиньш Сескс.

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