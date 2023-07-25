Правда ли, что французские журналы вышли с этими обложками про Зеленского, беспорядки в Париже и Крымский мост?

Courrier International

4 июля 2023 года в интернете появилась обложка издания Courrier International. Заголовок на ней гласит: „Франция в огне!“ На заднем плане горят дома и машины, видны полицейские в защитной амуниции. А на переднем плане президент Франции Эмманюэль Макрон пытается реанимировать свою жену со словами: „Прекратите беспорядки! У моей супруги плохо с сердцем“. Рядом стоит Зеленский и говорит: „Прекратите беспорядки! Все деньги должны пойти на помощь Украине, а не на ремонт!“ Эта якобы существующая обложка появилась вскоре после многодневных беспорядков во Франции, вспыхнувших после того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего Наэля Мерзука, находившегося за рулём автомобиля. Об этой обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Что произошло?» (117 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ДНР 🅉 Info 🇷🇺» (48 000) и „Я в шоке» (29 000).

Courrier International — еженедельник, который выходит по четвергам, его цифровая версия появляется на день раньше. На распространяемом изображении в двух местах (справа от названия и в нижнем левом углу над штрихкодом) указано, что это якобы №1705, специальный выпуск за июль 2023 года. В архиве издания выпуск под таким номером есть, он появился на сайте 6 июля и в самом деле посвящён беспорядкам во Франции. Но у него другая обложка. Кроме того, на сайте издания можно найти и специальное приложение к №1705, но и на его обложке вовсе не Зеленский.

О том, что распространяемся обложка — фейк, свидетельствуют и некоторые технические детали. На вирусном изображении над штрихкодом указано число 031183. На настоящих обложках Courrier International используется номер 03183. Эту ошибку авторы фейковых карикатур копируют уже не в первый раз, „Проверено“ об этом писало в апреле и в июне 2023 года, когда появлялись предыдущие поддельные обложки французского журнала.