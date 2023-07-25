Правда ли, что французские журналы вышли с этими обложками про Зеленского, беспорядки в Париже и Крымский мост?
В июле 2023 года по Сети разошлись обложки журналов Courrier International и Charlie Hebdo с карикатурами, высмеивающими президента Украины. Мы решили проверить, настоящие ли это обложки.
Courrier International
4 июля 2023 года в интернете появилась обложка издания Courrier International. Заголовок на ней гласит: „Франция в огне!“ На заднем плане горят дома и машины, видны полицейские в защитной амуниции. А на переднем плане президент Франции Эмманюэль Макрон пытается реанимировать свою жену со словами: „Прекратите беспорядки! У моей супруги плохо с сердцем“. Рядом стоит Зеленский и говорит: „Прекратите беспорядки! Все деньги должны пойти на помощь Украине, а не на ремонт!“ Эта якобы существующая обложка появилась вскоре после многодневных беспорядков во Франции, вспыхнувших после того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего Наэля Мерзука, находившегося за рулём автомобиля. Об этой обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Что произошло?» (117 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ДНР 🅉 Info 🇷🇺» (48 000) и „Я в шоке» (29 000).
Courrier International — еженедельник, который выходит по четвергам, его цифровая версия появляется на день раньше. На распространяемом изображении в двух местах (справа от названия и в нижнем левом углу над штрихкодом) указано, что это якобы №1705, специальный выпуск за июль 2023 года. В архиве издания выпуск под таким номером есть, он появился на сайте 6 июля и в самом деле посвящён беспорядкам во Франции. Но у него другая обложка. Кроме того, на сайте издания можно найти и специальное приложение к №1705, но и на его обложке вовсе не Зеленский.
О том, что распространяемся обложка — фейк, свидетельствуют и некоторые технические детали. На вирусном изображении над штрихкодом указано число 031183. На настоящих обложках Courrier International используется номер 03183. Эту ошибку авторы фейковых карикатур копируют уже не в первый раз, „Проверено“ об этом писало в апреле и в июне 2023 года, когда появлялись предыдущие поддельные обложки французского журнала.
Первоисточником фейка выступил Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», где пост с обложкой появился 4 июля в 10:06 по московскому времени (12 000 просмотров). Именно этот Telegram-канал в последние месяцы чаще всего становится первоисточником распространения поддельных обложек иностранных журналов и газет. Из 28 подобных изображений, разобранных „Проверено“ в 2023 году, в 20 случаях первым об этом писал именно канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“.
Charlie Hebdo
18 июля в Сети появилась обложка французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На заднем плане виден расплывчатый силуэт горящего моста, на переднем изображён Владимир Зеленский в катере с ракетой в руках. Президент Украины говорит: „Я тут ни при чём“. Очевидно, авторы намекают на взрыв, произошедший 17 июля на Крымском мосту, соединяющем аннексированный Крым с Краснодарским краем РФ. Власти Украины не стали брать на себя ответственность за подрыв моста, Россия обвинила в случившемся Киев. Об этой якобы новой обложке Charlie Hebdo сообщили, например, Telegram-каналы „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Длинный яZык 🇷🇺» (6 000) и „Бабка знает всё!» (6000).
Справа под названием журнала указано, что это №1579 от 18 июля 2023 года. Первое несовпадение — это дата выхода: новые номера Charlie Hebdo появляются на сайте по средам, а в печатном виде в киосках — по четвергам. Таким образом, настоящий журнал вышел только на следующий день после появления вирусной обложки, в среду, 19 июля. Кроме того, не совпадает и нумерация: последний на момент написания этого разбора номер — 1617.
Настоящий №1579 вышел ещё в октябре 2022 года и был посвящён ультраправому политику Эрику Земмуру. Интересно, что тогда же в Telegram получила распространение и фальшивая обложка под тем же номером, на которой высмеивались проблемы с электричеством в Украине после российских ракетных ударов.
В отличие от предыдущих поддельных обложек Charlie Hebdo (вот примеры за ноябрь 2022 года, апрель и июнь 2023 года), авторы фейка даже не стали подражать рукописному шрифту, который обычно используют художники французского издания. Кроме того, по своему содержанию карикатура также отличается от остальных: авторы фейков изображали Зеленского в виде собаки и гонителя христианства, намекали на то, что украинцы придерживаются нацистской идеологии, представляли президента Украины попрошайкой, постоянно требующим денег. На этот раз карикатура просто изображает Зеленского, не ставшего брать на себя ответственность за подорванный мост.
Первоисточником фейка стал Telegram-канал „Бабка знает всё!», где пост с обложкой появился 18 июля в 16:01 по московскому времени (6000 просмотров). В Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», который чаще всего становится источником распространения поддельных обложек, он появился на два дня позже, 20 июля.
Итог: Фейк