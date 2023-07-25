В продаже обнаружили опасную для здоровья свежую морковь

Все лица и организации, которые закупили у Karlskroona OÜ свежую морковь происхождением из Египта с номером партии 78344 должны изъять с рынка этот товар и сообщить об этом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) по электронной почте pta@pta.agri.ee .

По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кайсы Оргусаар, в моркови обнаружены остатки средств защиты растений в потенциально опасном количестве.

„Предприятие обязали отозвать продукт с рынка и предоставить департаменту необходимую документацию. Компания не предоставила ведомству все необходимые документы, но мы надеемся, что вскоре это будет сделано, а загрязненный товар будет с рынка отозван“, - сказала Оргуссаар.

Всего в Эстонию поступило свыше 7 тонн моркови, которая содержала остатки фенамифоса. Обнаруженное количество может представлять опасность для здоровья человека.

Если продукт, не отвечающий нормам безопасности, попал к потребителю, то продавец обязан дать потребителю подробную и точную информацию о причине отзыва товара. Также при необходимости продавец должен забрать обратно у потребителя поставленный ему товар.

Фенамифос - это инсектицид и нематоцид, используемый для борьбы с нематодами и тлями. Он используется на широком спектре садовых культур, включая бананы, цитрусовые, ананасы, помидоры, перец, баклажаны, огурцы и кабачки и др.



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