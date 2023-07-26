ОБЗОР | „Давно ждём, ура!“ Как жители Эстонии отреагировали на новость о возобновлении выдачи электронных виз в РФ?

Несмотря на политическую обстановку, на первый взгляд комментаторы поголовно радуются этой новости:

„Хорошая новость, давно ждём“, „Ура!“, „Как здорово, молодцы, так давно ждали, очень рады!“ — пишут они.

Некоторых волнует и практическая сторона вопроса: „Отличная новость! Но есть один вопрос. Как можно будет произвести оплату за такую визу, если банки в Эстонии из за санкций не переводят деньги на счета банков России?“ — вопрошает читатель портала. И вопрос действительно насущный, ведь за получение электронной визы придется отдать около 52 долларов США.

Есть комментаторы, обеспокоенные последними вестями: „Новость совпала с сообщением об увеличении диапазона возраста призыва на службу в СВО. Хорошей поездки!“

„Очевидно, те кому нужна виза для поездки, не являются гражданами РФ, соответственно и призыв им не грозит“, — отвечает на комментарий о призыве другой находчивый читатель портала.

„Хаха, оплеуха всем европейцам“, — злорадствует очередной анонимный пользователь.

„Хорошая новость! Кому нечего скрывать, тот открывает свои границы. Сразу видно — кто за дружбу и открытость, а кто только и умеет все запрещать и не пущать“, — отмечает другой читатель.

Но находятся и те, для которого такая радость непонятна. „А разве кто-то еще продолжает ездить в Россию?“ — спрашивает один читатель. „Все автобусы, следующие в Петербург, забиты под завязку, в данный момент билетов не купить вообще“, — утверждает анонимный комментатор. „Продолжают, и очень даже немало“, — вторит ему другой.

„Эстония не рекомендует ехать туда даже гражданам России. Какие визы?“ — совершенно не понимает восторга еще один читатель RusDelfi.

В группе „Русскоязычная Эстония“ в комментариях под публикацией с новостью царит похожая атмосфера радости и восторга.

„С удовольствием поеду в Россию“, — пишет Оля.

„Очень хорошая новость!!!“ — комментирует Алекс.

„Всем адекватным счастливого пути“, — желает Людмила.