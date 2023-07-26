ОБЗОР | „Давно ждём, ура!“ Как жители Эстонии отреагировали на новость о возобновлении выдачи электронных виз в РФ?(27)
Во вторник стало известно, что Россия возобновляет с 1 августа выдачу электронных виз. Как на эту новость отреагировали читатели портала, а также пользователи социальных сетей? Читайте обзор комментариев.
Несмотря на политическую обстановку, на первый взгляд комментаторы поголовно радуются этой новости:
„Хорошая новость, давно ждём“, „Ура!“, „Как здорово, молодцы, так давно ждали, очень рады!“ — пишут они.
Некоторых волнует и практическая сторона вопроса: „Отличная новость! Но есть один вопрос. Как можно будет произвести оплату за такую визу, если банки в Эстонии из за санкций не переводят деньги на счета банков России?“ — вопрошает читатель портала. И вопрос действительно насущный, ведь за получение электронной визы придется отдать около 52 долларов США.
Есть комментаторы, обеспокоенные последними вестями: „Новость совпала с сообщением об увеличении диапазона возраста призыва на службу в СВО. Хорошей поездки!“
„Очевидно, те кому нужна виза для поездки, не являются гражданами РФ, соответственно и призыв им не грозит“, — отвечает на комментарий о призыве другой находчивый читатель портала.
„Хаха, оплеуха всем европейцам“, — злорадствует очередной анонимный пользователь.
„Хорошая новость! Кому нечего скрывать, тот открывает свои границы. Сразу видно — кто за дружбу и открытость, а кто только и умеет все запрещать и не пущать“, — отмечает другой читатель.
Но находятся и те, для которого такая радость непонятна. „А разве кто-то еще продолжает ездить в Россию?“ — спрашивает один читатель. „Все автобусы, следующие в Петербург, забиты под завязку, в данный момент билетов не купить вообще“, — утверждает анонимный комментатор. „Продолжают, и очень даже немало“, — вторит ему другой.
„Эстония не рекомендует ехать туда даже гражданам России. Какие визы?“ — совершенно не понимает восторга еще один читатель RusDelfi.
В группе „Русскоязычная Эстония“ в комментариях под публикацией с новостью царит похожая атмосфера радости и восторга.
„С удовольствием поеду в Россию“, — пишет Оля.
„Очень хорошая новость!!!“ — комментирует Алекс.
„Всем адекватным счастливого пути“, — желает Людмила.
Целая дискуссия разворачивается под комментарием Юрия. „Эстония границу на выезд закроет“, — то ли шутливо, то ли всерьез пишет он.
„Откуда такие сведения? Может скоро и Эстония начнёт выдавать визы русским“, — переспрашивает Лилия.
По ответу Юрия невозможно понять, шутит ли он: „Логика вещей, которые происходят вокруг. Границу скоро заминируют и никого не будут пропускать“.
„Ну у людей же некоторых и семьи и родственники в Эстонии это я считаю тогда будет совсем не по-человечески“, — расстраивается одна женщина. (Орфография и пункутация автора сохранены. - Прим. ред.).
„Великая партия реформ и наш великий вождь Кая Каллас считает по-другому“, — не унимается Юрий.
Далее разговор уходит от обсуждения границы и перетекает в русло обсуждения действий КаПо.
„Разницы нет, виза электронная или не электронная, накануне тура по Питеру с турфирмой без пояснений просто многим отказали в визе. Отпуск испорчен“, — делится случаем Татьяна. Интересно, что за турфирма возит людей на экскурсии в Россию в такое время?
А некая Диана радуется простым вещам. „Вау. На мое удивление ни одного комментария от русофобов“, — восхищается женщина.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.