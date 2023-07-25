Полиция просит помощи в поисках пропавшего пожилого мужчины

Близкие Рейна сообщили сегодня утром в Центр тревоги, что 83-летний мужчина пропал из своего дома в поселке Алу. Последний раз они контактировали с Рейном 18 июля.

Полиция начала поиски мужчины. Известно, что Рейна видели 21 июля в магазине Алу.

Рейн ростом 175 см, крупного телосложения, седые волосы. Мужчина мог быть одет в светлую или темную спортивную куртку. Рейну нравится гулять, но обособленно, он сам с чужими людьми контакта не ищет.

Полиция просит всех, кто видел Рейна или обладает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 112.

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