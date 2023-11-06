Опознано тело, найденное резервистами во время учений в Ласнамяэ
Летом полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего 25 июля в Рапламаа 83-летнего мужчины. Сегодня стало известно, что он был найден мертвым в начале сентября.
Близкие Рейна сообщили 25 июля утром в Центр тревоги, что 83-летний мужчина пропал из своего дома в поселке Алу. Последний раз они контактировали с Рейном 18 июля.
Тогда полиция начала поиски мужчины - было известно, что Рейна видели 21 июля в магазине Алу.
В пятницу, 28 июля, полиция сообщила дополнительную информацию: Рейн попал 22 июля в объектив камеры наблюдения в Таллинне в 23:15, когда шел на автобус номер 50, ехавший в сторону Маяка пыйк.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что найденное резервистами в ходе учений 7 сентября в столичном районе Ласнамяэ тело опознано. Оно принадлежало пропавшему летом в Рапламаа 83-летнему Рейну. Указывающих на преступление признаков на теле не было.
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