Опознано тело, найденное резервистами во время учений в Ласнамяэ

Близкие Рейна сообщили 25 июля утром в Центр тревоги, что 83-летний мужчина пропал из своего дома в поселке Алу. Последний раз они контактировали с Рейном 18 июля.

Тогда полиция начала поиски мужчины - было известно, что Рейна видели 21 июля в магазине Алу.

В пятницу, 28 июля, полиция сообщила дополнительную информацию: Рейн попал 22 июля в объектив камеры наблюдения в Таллинне в 23:15, когда шел на автобус номер 50, ехавший в сторону Маяка пыйк.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что найденное резервистами в ходе учений 7 сентября в столичном районе Ласнамяэ тело опознано. Оно принадлежало пропавшему летом в Рапламаа 83-летнему Рейну. Указывающих на преступление признаков на теле не было.

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